Если вы слишком увлечены поиском признаков измены мужа, то можете упустить из виду те шаблоны поведения, которые наносят отношениям с любимым человеком сильный вред и отдаляют его от вас.

Во многих случаях мужчин начинают подозревать и подталкивать к измене задолго до того, как они решились это сделать.

Такое открытие сделала экс-сотрудница элитных эскорт-услуг, пишет Сikavopro.com.

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Предлагаем вам более детально разобраться в вопросе измен.

Топ-3 вещи, которые женщины делают, когда ревнуют и боятся измены. И это только отталкивает мужчин от них, убеждена экс-проститутка. Хотя все эти методы очень простые, они очень действенны, и помогут вам сблизиться с мужчиной вместо того, чтобы отдаляться друг от друга.

Вы начинаете требовать от него гораздо большего в общении (и перестаете прощать ошибки).

Вы можете чувствовать частые приступы ревности, вам может казаться, что вы теряете контроль над ситуацией из-за того, что ваш муж не общается с вами так, как вы от него ожидаете.

Время от времени любой человек может показаться невнимательным, абстрактным или грубым, а женщина может считать это признаком того, что больше не кажется интересной любимому человеку. Руководствуясь внутренней паранойей, это вполне быстро развить до состояния «Наверное, он от меня что-то скрывает», что, в свою очередь, заставляет чувствовать неуверенность и подозрение в измене.

Эти чувства накапливаются в глубине души, и со временем могут прорваться наружу, когда вы будете особенно сильно чем-то расстроены. И тогда вы накричит на него или наговорите лишнего.

Учтите, что большинство мужчин страдают от «туннельного зрения», когда сидят за компьютером, смотрят телевизор или читают. Они не умеют делать несколько дел одновременно - например, читать и отвечать на ваши вопросы.

Это происходит вовсе не потому, что они ленивы или эгоистические ... Просто их мозг сначала «прошит» определенным образом. И поэтому при разговоре с ними, если они заняты чем-то еще, действительно может показаться, что вы общаетесь с автоответчиком.

Так что перед тем, как начинать разговор, убедитесь, что завладели его неделимой внимания. Чаще всего все, что для этого нужно, это сказать: «Милый, можно тебя отвлечь на пару минут?» Вот и все.

Если вы хотите поговорить с ним по телефону, в начале разговора спросите, есть ли у него сейчас время на разговор. Не допускайте, что если он взял трубку, то у него автоматически есть свободное время на часовую беседу.

Многие мужчины, даже если они безумно заняты, все-таки примут трубку, потому что видят, что звоните именно вы. Другие же принимают звонки от вас в любой ситуации просто потому, что не хотят выслушивать упреки в том случае, если этого не сделают.

Так что не начинайте сразу заваливать его кучей информации, как только он возьмет трубку. Дайте ему время, чтобы он хотя бы мог сказать вам, есть ли у него сейчас возможность поговорить.

Вы сгоняют на него неуверенность в себе.

Чаще всего ревность может привести к двойным стандартам в общении. Мужчины неоднократно жаловались мне на то, что их женщины были готовы общаться с ними на любые темы, но когда дело доходило до сексуальных желаний, женщины стремительно завершают разговор. И объясняли это тем, что стыдно, вульгарно и т.д.

Если вы поступали так со своим мужем, то задумывались, почему? На самом деле причина проста - если он просит, чтобы для прелюдии вы оделись в строгий деловой костюм или чтобы происходили по дому в экзотической белье, вы можете решить, что он наряжает вас так, потому что думает о другом. На самом деле в большинстве случаев это не так.

Если ему с вами настолько комфортно, что он набрался смелости попросить о чем-то особенное в сексуальном плане, значит, вы все делаете правильно!

И если поддержите его фантазию (конечно, вам тоже должно быть комфортно), вы получите его безраздельную внимание, доверие и сексуальную энергию. Ну а если вместо этого вы начнете устраивать ему сцены ревности, это лишь расстройство вашего связи.

Вы слушаете его, но не слышите.

Для хорошего общения, сначала нужно научиться слушать и слышать, не так ли? Многие мужчины, говорят о том, что их жены совсем не умеют слушать.

А когда вы слушаете, но не слышите своего мужа, то чаще всего предоставляете негативную окраску нейтральной информации, услышанной от него. Или совсем переворачиваете ее смысл с ног на голову. Но если вы перестанете считать, что каждое его слово - это шпилька, нацелена в вашу сторону, и начнете действительно слушать вашего мужа, то сможете больше его познать - и не только в сексуальном плане.

Одним из способов улучшить общение и доверие открытое признание того, что иногда вы его ревнуете, не сопровождается обвинением. Это признание поможет разрядить обстановку и даже, возможно, немного посмеяться. После него вам будет гораздо проще поговорить с ним, в том числе о том, что его возбуждает, и чего он хочет в сексуальном плане. Согласитесь ли вы воплощать в жизнь его фантазию или нет - это уже другой вопрос, но то, что вы дали ему возможность рассказать об этом, не осуждая его, поспособствует укреплению вашего связи.

Не позволяйте непониманию и беспокойству убить между вами клин - особенно если для этого нет никаких оснований.

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Автор: Виктория Гордиенко