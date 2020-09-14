Настроение женщины подвержено влиянию гормональных колебаний в их месячном цикле, особенно, перед менструацией. Это досадно для окружающих, но при правильном подходе вы можете заставить данный цикл работать на вас обоих.

Из-за гормональных изменений во время цикла, перед наступлением критических дней (и во время них), девушка может быть очень нервной и капризной.

Существует несколько нехитрых приемов, как лучше понять и поддержать девушку во время ПМС. Предлагаем прислушаться к нашим советам и упростить жизнь вашей пары.

У девушки месячные — как с ней общаться

Избегайте потенциального конфликта

Отметьте время, когда она, по вашему мнению, наиболее подвержена ПМС. Вы можете отмечать его на календаре каждый месяц, но храните его там, где она точно НЕ увидит этот календарь. Зная, что у нее ПМС, вы будете более терпеливы по отношению к ней. Существует несколько приложений, доступных на телефоны iPhone и Android, которые помогут вам отслеживать ее цикл. Тем не менее, имейте в виду, что у многих женщин циклы нерегулярны.

Подождите некоторые время, когда она спокойна, счастлива и в хорошем месте, упомяните, что вы наткнулись на статью о способах оказывать поддержку девушке во время менструального цикла и скажите, что удивлены тому, насколько ей больно и тяжело. Она будет тронута вашей заботой, раз вы исследовали это, и будет уверена в вашем понимании того, что это нечто биологическое и неконтролируемое ею.

Никогда открыто не приписывайте ее эмоциональное недомогание к ее менструальному периоду. Даже если вы знаете, что у нее (почти) началась менструация, или наблюдаете эти симптомы ежемесячно, держите свои догадки при себе. Большинство женщин – особенно, когда у них плохое настроение – обидятся на ваше предположение, будто причина их расстройств в том, что «такой период месяца». Так как она чувствительна, она ощутит, что вы пренебрегаете и отбрасываете ее мнение, приписывая его к менструации.

Не устраивайте никаких сюрпризов. Если вы уже знаете, что она может быть немного вредной, не приносите никаких новостей или сюрпризов, которые потенциально могут быть взрывоопасными для нее. Погодите некоторое время, когда она сможет уделить чему-то свое внимание в лучшем расположении духа.

Отклоняйте взрывоопасные вопросы. «Это меня полнит?» или подобные вопросы являются тем, на что ответы могут быть находчивыми в лучшие времена отношений. Но это путь к катастрофе, когда у девушки ПМС. Постарайтесь избегать участия в таких обсуждениях, если у девушки предменструальный период.

Облегчите бремя

Сократите социальную деятельность. Ощущение раздутости и боли, как правило, не способствуют желанию быть социально активным. Проверьте, как она себя чувствует, прежде чем приглашать ее на ночной светский раут (или пригласите своих друзей в гости). Будьте особенно в курсе событий, которые требуют, чтоб она надела определенный наряд, или включают физическую активность.

Возьмите на себя некоторые ее обязательства. Если список ее обязанностей в пределах находятся в пределах разумного и физических возможностей, то предложите ей помощь. Женщины с ПМС нуждаются в заботе или просто неспособны в это время выполнять что-либо самостоятельно. Плюс ко всему, если вы ничего не делаете, это верный путь к катастрофе, когда она в состоянии повышенной готовности закричать.

Приспособьтесь к изменениям в ее диете. Девушка, сидящая на диете Аткинса, может за раз слопать целую пиццу, когда у нее ПМС. Не делайте замечания, касающиеся изменений в ее диете. Если девушка жалуется, что одежда ей маловата, и она чувствует тяжесть, предложите ей прогуляться вместе.

Поддерживайте девушку

Будьте терпеливы. Можно справиться с любым взрывным человеком. Если она вам огрызается или делает что-либо, чтоб подействовать вам на нервы, не выходите из себя и дайте отпор. Иначе будет только хуже. Помните, что сейчас она не в себе, и это временно.

Не принимайте это на свой счет. В такой период ее эмоции могут взять над ней верх, и ваша лучшая защита против этого – оставаться уравновешенным и спокойно сказать: «Хорошо, я понял».

Упражняйтесь в сострадании. Подумайте о времени, когда физические изменения заставляли вас капризничать. Бывало ли, когда вы не выспались и в результате становились довольно грубым и резким? Или вы лежали в больнице, а хроническая боль делала вас очень раздражительным. Поставьте себя на ее место. Она не только испытывает надоедливые физические симптомы, но и ее гормоны убывают и вытекают, из-за чего ей очень тяжело понять, что же она чувствует и чего действительно хочет. Подумайте о том, как тестостерон влиял на вас в прошлом, когда вы, к примеру, были сексуально возбуждены, или по любому поводу испытывали агрессию или гнев (особенно, в подростковом возрасте). В тот период вы могли поймать волну, как будто у вас совсем нет контроля. Вот так, вероятно, она себя чувствует.

Не допускайте возможность незрелого поведения. Эмоциональность не оправдывает неподобающее поведение. Дайте ей понять, что она должна быть зрелым и взрослым человеком. Если она упорствует в своей незрелости, не потакайте ей. Спокойно, но твердо устанавливайте ограничения.

P.S. Ну а если же вам достичь компромисса никак не удается и каждый месяц ПМС вашей женщины является неизбежной пыткой, то врачи-гинекологи советуют приходить на консультации вдвоем. На таких совместных консультациях вам помогут составить программу для смягчения протекания ПМС и выработать индивидуальную систему контрацепции.

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Автор: Виктория Гордиенко