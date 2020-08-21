Названы пять советов, как превратить петтинг в незабываемый секс

Скорее всего, ты знаешь, как важно видеть реакцию партнера на свои прикосновения и движения. В петтинге это обязательно. Такой вид прелюдий особенно популярен среди пар, которые относительно недолго в отношениях.

Петтинг — это всегда секс-игра на грани, где только ты контролируешь процесс и направляешь его в нужное русло. Потому что, мужчина не догадывается, сколько удовольствия можно получить от простых прикосновений.

Держи зрительный контакт

Скорее всего, ты знаешь, как важно видеть реакцию партнера на свои прикосновения и движения. В петтинге это обязательно. Такой вид прелюдий особенно популярен среди пар, которые относительно недолго в отношениях и, вероятно, не занимались вагинальным сексом. Для них петтинг — это способ познать друг друга без проникновения. Если же у тебя длительные отношения, такой вид ласк поможет не только доставить незабываемый оргазм, но и сблизиться эмоционально. Поэтому не своди глаз с мужчины и проси его максимально часто смотреть на тебя, пишет cosmo.com.ua.

Экспериментируй с поцелуями

Медленно и быстро, нежно и страстно, едва касаясь и по-французски. Целуй своего партнера так, словно не видела несколько лет и очень соскучилась по его телу и губам. Он должен прочувствовать твою страсть и просто вздрагивать от наслаждения. Только не доводи петтинг до орального секса. Или по крайней мере не сразу. Минет и кунилингус входят в «программу» глубокого петтинга. Но попробуй обойтись без них. У вас же есть губы и пальцы.

Не торопись

Петтинг, как и прелюдии или любые другие ласки, не любит спешки. Это история о том, как максимально растянуть и продлить удовольствие, а затем и оргазм. Поэтому и набрасываться на партнера перед петтингом не стоит. Делай все предельно медленно и раскрепощено. Но при этом оставайся активной и поддерживай ритм. И объясни это мужчине.

Используй лубриканты и секс-гаджеты

Чаще всего они только улучшают процесс. К примеру, если ты планируешь заниматься петтингом больше часа, без большого количества смазки обойтись не получится. С секс-игрушками та же история. К тому же, они помогают получить новые ощущения при ласках и продлить оргазм. Намекни об этом партнеру, и он сам отправится с тобой выбирать интимные гаджеты в секс-шопе.

Начни вне дома

Легко прикоснись через штаны к пенису мужчины, когда вы возвращаетесь домой после работы, страстно поцелуй в шею за ужином в ресторане или шепни на ухо несколько комплиментов на дне рождении друга. И когда вы окажитесь дома, возлюбленный будет полон энергии и тестостерона, чтобы начать петтинг. Можно, конечно, приступить к ласкам и на том же дне рождении, уединившись в спальне. Но это если вы очень отчаянные и совсем не стеснительные.

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Автор: УНИАН