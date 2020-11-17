Первые симптомы беременности можно заметить уже через 10-14 дней после зачатия.

Сразу после зачатия в организме женщины начинается лавина гормональных изменений. На этом этапе мы обычно не осознаем, что беременны, но некоторые будущие мамы чувствуют тонкие, а иногда даже весьма отчетливые различия в самочувствии.

И это важно, поскольку, зная первые признаки беременности, можно внести соответствующие изменения в образ жизни, которые будут полезны как для мамы, так и для развивающегося ребенка.

Первые симптомы беременности

Вопрос о первых симптомах беременности – один из вопросов, который чаще всего задают молодые женщины. На него сложно найти однозначный ответ, ведь признаки, которые могут означать начало беременности, имеют способность возникать и по другим причинам.

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Первые симптомы беременности можно заметить уже через 10-14 дней после зачатия. В большинстве случаев они слабо выраженные, и нужно очень постараться, чтобы уловить тонкие изменения в организме. Интересно, что эти изменения не так-то просто заметить, ведь большинство из них также появляются при простуде или пищевом отравлении.

Симптомы беременности на ранних сроках являются результатом гормональных изменений, которые происходят с момента оплодотворения яйцеклетки. У одних женщин признаки беременности проявляются слабо, а у других – очень ярко выражены симптомы зачатия.

У большинства женщин первые симптомы беременности появляются только через 4-6 недель после зачатия. В это время может наблюдаться имплантационное кровотечение, вызванное имплантацией эмбриона в матку. Обычно это выглядит как мажущие красно-коричневые выделения за 5-7 дней до предполагаемой менструации. Однако наибольшая выраженность симптомов наблюдается в конце первого триместра, то есть примерно на 9–12 неделе беременности.

Наиболее частые симптомы беременности на ранних сроках

Тошнота и рвота

Тошнота и рвота обычно беспокоят утром или вечером и, как правило, при первой беременности. Такие признаки являются результатом высокого уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ), гормона, вырабатываемого во время беременности.

Психологические факторы также влияют на интенсивность тошноты. Согласно исследованиям, эти симптомы чаще встречаются у женщин, что живут в состоянии тревоги и постоянного стресса.

Аменорея

Первый симптом, наиболее сильно связанный с беременностью, - это отсутствие менструации в запланированный срок. Некоторые источники говорят, что первым признаком беременности также являются кровянистые выделения, то есть имплантационное кровотечение, которое вызвано имплантацией оплодотворенного эмбриона в матке.

Однако не всегда с имплантацией связаны кровянистые выделения, скудные и необычные менструации. Это довольно типично для внематочной беременности и выкидыша.

Следует помнить, что отсутствие месячных необязательно является характерным признаком беременности. Нередко аменорея является следствием нарушения гормонального фона, поэтому без консультации гинеколога не обойтись.

Головокружение и обморок

Головокружение возникает в результате изменений в кровообращении, которые вызывают расширение кровеносных сосудов. Благодаря этому кровь более эффективно поступает к малышу, помогая ему развиваться. Как следствие кровяное давление будущей мамы снижается, и в мозг поступает меньше крови, что приводит к головокружению и обмороку.

Изменение аппетита

Повышенный аппетит, который часто возникает в первые недели беременности, связан с изменениями гормонального баланса, а не с потребностью ребенка, что развивается в питательных веществах, как принято считать. По этой же причине отмечаются и изменения в рационе питания могут нравиться продукты, к которым раньше была отвращение, и наоборот.

Боль в молочных железах

Чувствительность, болезненность и увеличение молочных желез — результат гормональных изменений в организме беременной женщины. Так, в начале первого триместра беременности можно отмечать потемнение сосков и увеличение интенсивности окраски вен на груди.

Некоторые будущие мамы испытывают болезненные ощущения в груди на протяжении всей беременности, но в большинстве случаев дискомфорт проходит после первого триместра.

Утомляемость и сонливость

Сонливость и утомляемость во время беременности — это результат резкого увеличения прогестерона в организме будущей мамы. Кроме сонливости и утомляемости, может отмечаться и другой спектр эмоций — гиперчувствительность, плаксивость, раздражительность или гиперактивность. Изменения настроения появляются в первые недели и часто сопровождают женщину (с большей или меньшей интенсивностью) на протяжении всей беременности.

Боль в животе

Одним из симптомов также может быть боль в животе или внизу живота. Обычно такой признак напоминает болезненность в дни менструации — тягучий, терпкий боль с периодическими спазмами. Могут наблюдаться метеоризм и запор, что также может быть причиной болей в животе.

Чувствительность к запахам

Ранним признаком беременности является чувствительность к определенным запахов, таких как:

сигаретный дым; запах кофе; косметика (особенно парфюмерия).

В то же время одни запахи становятся приятными, а другие вызывают сильный дискомфорт. Нередко запахи, которые раньше воспринимались нормально, в начале беременности вызывают тошноту и даже рвоту.

Частое посещение туалета

Первым признаком беременности является частое мочеиспускание, которое вызвано давлением увеличенной матки на мочевой пузырь. Кроме частого желания мочиться, может развиваться ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, что также связано с ростом матки.

Изменение влагалищных выделений

Пожалуй, это самый первый и выраженный признак ранней беременности, но распознать его могут не все. После оплодотворения и имплантации яйцеклетки в организме женщины начинаются быстрые гормональные изменения. Во-первых, увеличивается кровоснабжение, шейка матки терпит определенные изменения, появляется усиленное выделение шеечной слизи. Некоторые женщины смогут распознать эти симптомы беременности в первые несколько недель, особенно если они знают свое тело и регулярно следят за влагалищными выделениями. Если во время овуляции в более ранних циклах была сухость влагалища, то теперь появляется кремообразная слизь. Именно такие изменения выделений должны натолкнуть на мысль о возможном зачатии.

Необычные симптомы беременности

Иногда в первые дни беременности можно заметить другие симптомы, к тому же довольно нетипичные:

потеря в весе; появление приливов горячки; странные сны; повышенное половое влечение; изжога.

Чтобы убедиться в протекающей беременности, пройдите тест, который можно приобрести в аптеке или сдайте анализ крови на уровень бета-ХГЧ, который появляется через несколько дней после зачатия.

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Автор: УНИАН