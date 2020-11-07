Волнение, смущение или наигранная уверенность, неловкие паузы почти неизбежны на первом свидании – как же, тем не менее, произвести хорошее впечатление - читайте далее.

Одно дело - познакомиться и общаться с человеком онлайн, и совсем другое - наконец встретиться с ним в реале. Волнение, смущение или наигранная уверенность, неловкие паузы почти неизбежны - как же произвести хорошее впечатление?

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Эксперты собрали для вас несколько советов, о чем и как говорить на первом свидании.

Говорите о путешествиях, а не о фильмах

Английский психолог Ричард Вайзман (Richard Wiseman) провел исследование на этот счет. Оказалось, что из пар, обсуждавших на первом свидании фильмы, лишь менее 9% захотели встретиться снова, пишет Psychologies.ru.

А вот из тех, кто говорил о путешествиях, продолжали встречаться уже 18%. Причина, возможно, в том, что путешествия для нас связаны с беззаботным временем отпусков, с воплощением наших романтических мечтаний. Беседуя об этих волнующих моментах, мы воодушевляемся… и становимся более привлекательными.

Главное не О ЧЕМ говорить, а КАК

Секрет общения, уверяют американские социальные психологи Эли Финкел и Пол Иствик (Eli Finkel, Paul Eastwick), состоит в том, чтобы избегать крайностей. Не старайтесь доминировать, но и не будьте пассивными. Принимайте «подачу», чуть меняйте направление разговора и отдавайте «пас» обратно. Реагируйте на его (ее) ответы тепло и с искренним интересом. Это сочетание – принятие другого и ненавязчивая корректировка темы – обеспечит ровное течение беседы.

Будьте откровенны

На первом свидании многие из нас стесняются или боятся рассказывать о себе. И напрасно. Артур Арон (Arthur Aron), психолог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке, изучающий механизм формирования романтических отношений, экспериментально доказал, что можно стремительно ускорить процесс внутреннего сближения при первой же встрече пары.

Арон составил длинный список вопросов, которые участники эксперимента должны были вслух зачитывать друг другу и по очереди на них отвечать. Например: «Хотел бы ты прославиться? В какой сфере?», «Была ли у тебя какая-то давняя мечта? Почему она не осуществилась?», «В чем твое самое большое достижение?», «Твое самое драгоценное/самое страшное воспоминание?».

Эффект «игр в откровенность» оказался поразительным: буквально за час общения прежде незнакомые люди начинали чувствовать себя родственными душами.

По оценкам Арона, между ними возникал такой уровень доверительности, какого обычные пары порой не достигают за недели, месяцы, а то и годы.

Конечно, для реальной жизни это немножко чересчур, признает Ариели. Но он рекомендует все-таки избегать слишком банальных и поэтому скучных тем. Почему бы не подойти к первому свиданию нестандартно? Например, договариваясь о встрече, можно заранее условиться, какие темы, интересные обоим, вы будете обсуждать. Или, наоборот, составить список запрещенных тем. Как бы то ни было, главное – это рискнуть выйти из зоны комфорта, и вы будете в выигрыше, уверяет Ариели.

Лучше спорные темы, чем скучные

Если контакт наладить не удается, наберитесь духу и заведите разговор… да хоть про аборты.Дэн Ариели (Dan Ariely), специалист по поведенческой экономике и автор нескольких бестселлеров (знакомых и российским читателям), отмечает, что на первом свидании люди обычно балансируют, решая сразу две задачи: им хочется и себя показать, и что-то аккуратно разузнать о своем визави так, чтобы его (ее) не задеть. Поэтому для подстраховки выбирают какие-то безопасные темы для разговора, обходя рискованные, – а в результате могут казаться собеседнику (собеседнице) скучными.

А что, если сделать первый разговор более пикантным, цепляющим за живое? Задавшись этим вопросом, Ариэли провел эксперимент. Он предложил посетителям сайта знакомств полностью исключить из переписки нейтральные темы вроде погоды, хобби, футбольного чемпионата или работы и начать заочное свидание с «нескромных» вопросов типа: «Сколько романов у тебя было?», «Когда ты расстался со своим последним партнером?», «Ты кому-нибудь разбил сердце?», «Как ты относишься к абортам?». В итоге участники признались, что переписка оказалась для них действительно захватывающей.

Поговорить – и только?

Как понять, можно ли рассчитывать на секс в первую же встречу? По данным американского сайта знакомств OKCupid, для этого нужно задать человеку элементарный проверочный вопрос: «Любишь ли ты пиво?»Независимо от их пола и ориентации, готовность любителей пива заняться сексом при первой встрече на 60% выше, чем у тех, кто не разделяет любви к этому напитку.

Первое свидание: что стоит знать

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Автор: УНИАН