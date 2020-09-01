Ученые провели шокирующее исследование.

Мужчины считают самым привлекательным органом свой пенис. Да-да, они часто его рассматривают и не прочь похвастаться им в бане.

Но порой их такое самолюбование доводит до абсурда, передает maximonline.

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Например, мужчины могут сбрасывать фотографии своего полового органа малознакомым девушкам. Ну, если фото члена вашего любимого человека может вас возбудить, то фото от постороннего может напугать. И чаще всего женщины подумают, что он извращенец или маньяк.

Интересно, что этот нюанс заинтересовал ученых. Психолог, доктор Джастин Лимиллер считает, что мужчины неправильно интерпретируют реакцию женщин на такого рода фотографии. То есть сильная половина человечества искренне верит в то, что слабому полу такие снимки очень нравятся.

Стоит уточнить, что так считают именно мужчины, а не женщины. Поэтому давайте договоримся на берегу. Если вы хотите расположить к себе девушку, то покажите ей фото милого песика или котика. В битве между котиком и членом всегда будет побеждать милое существо.

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Автор: УНИАН