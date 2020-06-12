Ученые выяснили, что мужчины и женщины влюбляются по-разному

Недавно психологи выделили четыре закономерности, которые характеризуют гендерные различия в любви.

Ученые уже заявляли, что мужчины и женщины влюбляются и любят по-разному. Так, женщины в отношениях показывают свои чувства, а мужчины любовь доказывают действиями.

Недавно психологи выделили четыре закономерности, которые характеризуют гендерные различия в любви, пишет издание Elle.

Мужчины и женщины влюбляются по-разному

Мужчины быстрее влюбляются

Ученые утверждают, что сначала сомневались относительно этого факта, потому что раньше считали, что это женщины влюбляются за несколько секунд. Однако исследователи говорят, что на самом деле чувство любви быстрее развиваются у мужчин.

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А все потому, что женщины с доисторических эпох развивали потребность защитить себя, и это диктует им осмотрительность при выборе партнера. Поэтому девушки тщательно взвешивают, с кем быть и кому признаваться в чувствах. Зато мужская привязанность обусловлена меньшим набором требований, поэтому любовь к ним приходит проще.

Мужчины первыми признаются в любви, но женщины – чаще

Исследования в колледже BMCC подтвердили, что женщинам нужно больше времени, чтобы заявить о чувствах любимому, а мужчины не тратят время на размышления и взвешивания, поэтому скорее признаются в чувствах.

Однако психологи также отметили, что в начале отношений мужчины готовы сказать фразу "Я люблю тебя" раньше, однако женщины делают это чаще. К тому же, эти слова имеют гораздо большее значение для девушек, чем для парней.

Мужчины чаще влюбляются

Согласно исследованиям ученых из Техасского технологического университета, женщины сначала сами влюбляются, а потом мобилизуют все ресурсы, чтобы влюбить в себя партнера. Зато мужчины меньше озабочены постоянством и чаще влюбляются.

Женщин меньше волнует внешность

По выводам ученых, женщины при выборе партнера не обращают большого внимания на внешность, им важнее внутренние ценности и черты характера. Они ищут мужчину, который будет заботливым, сильным, щедрым, всегда готовым поддержать и защитить.

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