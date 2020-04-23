Топ-6 вещей, на которые парам стоит обратить внимание, прежде чем жить вместе

Перед переездом паре нужно понять, настолько они привязаны друг к другу и готовы ли видеть его/ее рядом каждый день.

Отношения пары можно считать счастливыми, если у них внезапно возникает идея о совместной жизни. Ведь это означает, что оба партнера хотят прожить много лет вместе. Однако перед тем, как переехать к своей второй половинке, партнеры должны обдумать много важных вопросов.

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Перед переездом вы должны откровенно поговорить не только со своим партнером, а и с собой. В частности, нужно понять, насколько вы привязаны друг к другу и готовы ли видеть его/ее рядом каждый день, пишет 24 канал со ссылкой на Allwomenstalk.

6 важных вещей, на которые стоит обратить внимание, прежде чем съехаться

Это серьезно?

Одна из первых вещей, которую следует выяснить перед тем, как переехать к любимому человеку, - это насколько серьезные между вами отношения. Вы влюблены друг в друга или з'їжджаєтеся только для удобства и экономии денег? Ведь это точно новый уровень в отношениях, поэтому убедитесь, что решение правильное.

Совместная жизнь – великолепная идея, если вы оба серьезно относитесь к отношениям и хотите взять на себя обязательство укрепить отношения и развивать их.

Вы доверяете друг другу?

Важно учесть, насколько вы доверяете друг другу. Если кто-то из супругов имеет проблемы с доверием, слишком ревнивый или ненадежный – то это не очень хорошо. Потому что, живя вместе, вы делитесь своей жизнью и привычками, поэтому доверие важна при совместном проживании.

Вы умеете решать конфликты?

Важно знать, что вы двое можете найти компромисс в конфликте и учитесь чему-то новому друг у друга. Также важно помнить о своей тактике решения ссоры.

Решите, вам нужно время наедине, чтобы прийти в себя или вы хотите улаживать ссоры сразу? Или, возможно, вы предпочитаете обсуждать спор за бокалом вина? Рассмотрите свою тактику примирения как пара и убедитесь, что вам обоим это подходит.

Как распределять деньги и домашние дела?

Также неплохо разобраться, как будут распределены деньги и домашние дела между вами, прежде чем вы начнете платить за все вместе. Поэтому прежде чем переехать к любимому человеку, выясните, как вы разделите аренду, коммунальные платежи и продукты. Будете ли вы хранить список расходов и честно делить между собой или решите, что вы будете платить за покупки и коммунальные, пока он/она будет оплачивать аренду квартиры?

Кроме того, выясните, как вы разделите домашние дела. Это особенно важно, если вы со второй половинкой имеете разные привычки, когда речь идет о чистоте и приготовления пищи. Звучит странно, но это важные вещи, которые вы должны обсудить, прежде чем начать жить вместе.

Вы готовы пойти на компромисс?

Если вы собираетесь жить со своим парнем/девушкой, вы должны быть готовы идти на компромиссы. Убедитесь, что вы оба способны жить так, как вы хотите жить, придерживаясь при этом справедливых вещей относительно друг друга. Жить в одном помещении с кем-то означает мириться с некоторыми мелочами, которые вам могут не нравиться.

Вам действительно придется идти на компромиссы, если вы собираетесь жить вместе. Речь идет даже о мелкие, обычные вещи.

Вы знаете, за что любите друг друга?

Конечно, прекрасно замечать мелкие вещи, которые вы любите друг в друге. Ведь эти маленькие мелочи делают вас счастливыми в самые тяжелые времена. Запомните их и лелейте тот факт, что вы любите человека за все, что он имеет.

Если вы не можете определить черты личности или характера, которые вам на самом деле нравится в нем/ней, то, возможно, вам придется сделать шаг назад и найти их.