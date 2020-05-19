Прислушивайтесь друг к другу: топ-6 секретов семейных отношений и любви

Больше счастья людям приносит осознание того, что их ценят и уважают. Вспомните о том, какие прекрасные чувства вы испытывали, впервые увидев свою будущую половинку.

Семейная жизнь не всегда складывается легко, ведь требует благоприятного психологического климата. Психологи говорят, что залогом счастливых отношений в семье есть доверие, умение слышать партнера и идти на компромиссы.

Издание Семья и дом подготовило советы, которые помогут паре надолго сохранить любовь и преодолеть все жизненные трудности.

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6 секретов семейных отношений, которые надолго сохранят любовь

Научитесь слушать друг друга

Довольно часто, чтобы решить семейные проблемы, нужно просто научиться слушать друг друга. Делая это, вы сразу увидите, насколько для вашего партнера является ценной ваше внимание к нему.

Также старайтесь прислушаться к себе в момент ссоры. К примеру, наберитесь терпения и просто "мысленно сбегите куда-то" – пусть партнер выговорится до конца. Тогда проблемы не будут "застревать" в голове и быстро будут решаться.

Благодарите чаще

Как часто вы искренне благодарите свою жену/мужа за тяжелую домашнюю работу или помощь в делах? В идеале вы должны относиться к своему партнеру как к лучшему другу.

Вот пример для мужчин: если ваш друг придет к вам домой, уберет дом, приготовит вам обед – какой будет ваша реакция? Вы точно начнете искренне благодарить. Разве ваша жена, делая то же, не заслуживает на вашу благодарность? Ваше обычное "спасибо" за ее ежедневный труд способно изменить к лучшему вашу семейную жизнь.

Никогда не воспринимайте своего партнера по жизни как должное

Наибольшего счастья людям приносит осознание того, что их ценят и уважают. Вспомните о том, какие прекрасные чувства вы испытывали, впервые увидев свою будущую половинку. Вы высказывали комплименты, знаки внимания, подарки и тому подобное. И вам никогда не приходило в голову относиться к своему избраннику как к чему-то должному. Поэтому, продолжайте это делать и в браке.

Не избегайте возможности сказать "Я тебя люблю"

Эти слова очень просты, но многие партнеры стараются не говорить их. Однако зря. Ведь фраза “Я люблю тебя” напоминает каждому из нас о том, что мы не одиноки, что о нас беспокоятся. Это повышает самооценку вашей второй половинки, а потому и вам от этого становится лучше! Поэтому, не стесняйтесь своих чувств и чаще говорите, что любите.

Не позволяйте финансовым проблемам подавлять вас

От того, как вы смотрите на проблему нехватки денег, зависит качество вашей семейной жизни. Да, порой хочется пожаловаться на то, как мало в семье денег. Но не лучше ли пойти и получить удовольствие от тех денег, которые есть?

Постоянно мечтая о лучшей жизни, люди забывают о тех радостях, которые могли бы позволить себе прямо сейчас. Так что решите, вы хотите страдать от невозможного радоваться сегодняшнему дню. Это совсем не означает, что не нужно стремиться к большему и лучшему. Но пока вы продвигаетесь к осуществлению мечты, не забывайте находить удовольствие даже в мелочах каждого дня.

Начинайте и завершайте день с любовью

"Начните день с любви" – значит, проснувшись утром, сказать или показать второй половинке свою любовь. В течение каждого дня делайте так, чтобы все ваши действия основывались на решении быть любящим, терпеливым, добрым и нежным. И не забывайте посвятить последние часы дня своим близким.