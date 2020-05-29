Названы топ-5 причин, почему люди влюбляются в тех, кто им не подходит

Эксперты назвали пять основных причин, которые мешают людям сделать правильный выбор.

Иногда люди могут влюбиться не в "того" человека. Так, большинство из нас имели отношения, с которыми сначала что-то было не так. Но все же нас не покидала надежда, что все будет хорошо. Но даже со временем лучше не станет, поэтому не стоит цепляться за отношения, которые не приносят счастья.

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По словам психологов, большинство проблем имеют корни в нашем детстве. Поэтому издание Elle назвало пять основных причин, которые мешают людям сделать правильный выбор, пишет 24 канал.

Почему люди влюбляются в тех, кто им не подходит

Страх потерять возможность

Часто тяжелое детство, когда люди страдали от родительского равнодушия, может привести к бесконечному "застою".

"Людям так хочется, чтобы их любили, пусть хоть как-нибудь, и им страшно потерять этот шанс из-за вымышленной возможности не дождемся следующего", – рассказывают психологи.

Нелюбовь к себе

Причина упомянутого "застоя" проста: не все люди любят себя. Поэтому, когда кто-то морочит им голову, оскорбляет, "пьет кровь", откровенно издевается, обещает и не делает, игнорирует чувства, клянется, что никогда снова этого не повторит, люди все равно не могут оставить такие отношения.

"Прошлое наделило нас катастрофической беззащитностью, которая сопровождается способностью не считаться со своими ощущениями и до наивности доверять другим", – добавляют эксперты.

Нежелание разочаровываться

Иногда нам приходится говорить "нет", чтобы отстоять персональные приоритеты, но не все могут сделать это в отношениях – отказать второй половинке. Как я могу его/ее разочаровать, учитывая, что он/она меня любит?

По словам психологов, тем, кто не наполнен внутренней любовью с детства, очень сложно отказаться от сложившихся отношений, даже если они разрушительны, нездоровы или токсичны.

Большие надежды

Некоторые люди неосознанно усваивают негативную привычку – умение надеяться вопреки здравому смыслу, что тот, от кого они ждут любви, однажды изменится к лучшему. Такая детская травма подтачивает психологический иммунитет, лишая желание критически мыслить и принять истину, что иногда личное счастье подразумевает отказ от определенных людей.

Неприятие доброты

Недостаток любви лишает вкуса к доброте. Так, повзрослев, люди воспринимают хороших людей как скучных. Думаем, вы часто ловили себя на мысли, что что-то не так с тем милым парнем, который пригласил вас на свидание. Может искра не проскочила или не совпадают интересы и тому подобное. Но честный вывод на самом деле таков: он не привлекает вас, потому что, наверное, не сможет причинить боль, к которой они привыкли с ранних лет.

"Странно, правда? Но именно так работает наше восприятие действительности, которое пора оставить в прошлом, как и сложное детство. А потом очень постараться изменить фокус и впустить в свою жизнь по-настоящему любящего, доброго, заботливого и верного человека", – добавляют психологи.

Ведь первое, что следует знать, чтобы построить счастливые отношения, – это научиться хорошо относиться к себе.

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