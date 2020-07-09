Эксперты назвали 7 положительных фактов, которые получили пары от карантина

Карантин устроил проверки парам, что привело к увеличению конфликтов и разводов. Однако для некоторых он оказался довольно полезным и только укрепил их отношения со второй половинкой.

Психотерапевты заметили настоящие положительные факторы у пар от карантина. Так, некоторые влюбленные смогли вместе решить все проблемы и преодолеть препятствия, другие просто укрепили отношения благодаря постоянному пребыванию вместе.

Психологи издания Welland Good рассказали, как парам на карантине удалось сблизиться и стать счастливее, чем они были раньше из-за этого стрессового времени, пишет 24 канал.

Что положительное получили пары от карантина

Распределение дел привело к улучшению отношений

Более регулярное и заметное участие обоих партнеров в семейных делах может укрепить отношения. По словам экспертов, важно работать вместе, чтобы иметь крепкие отношения.

"Совместная работа над общей целью может быть очень полезной для пары, а поддержание чистоты в доме может обеспечить отличное чувство выполненного долга и совместной работы, что заставит пару чувствовать себя связанной", – говорит эксперт по отношениям Хайме Бронштейн.

Меньше отвлекающих факторов дало парам больше времени

Не имея возможности составить новые планы в своем календаре, многие пары признаются, что в их жизни стало меньше постоянных отвлекающих дел. А это позволяет им проводить больше времени со своим партнером.

Кроме того, если пара разделяет цели и интересы, то так они могут сблизиться и почувствовать себя более связанными, работая в команде как единое целое. "Когда отвлекающих факторов меньше, у пары появляется больше времени и пространства, чтобы сосредоточиться друг на друге и на самих отношениях", – говорит Бронштейн.

Это время напоминает паре о начале отношений

Жизнь не стоит на месте, сейчас люди более заняты и не всегда находят время друг для друга. Поэтому многие пары перестают ходить на свидания так часто, как это было в начале отношений. Однако карантин напомнил влюбленным "старую" атмосферу.

"Время, проведенное вместе и далекое от "нормальной" жизни, вернуло многим парам то, что у них было в начале отношений. Некоторые пары возобновили свои свидания дома и стали чаще гулять вместе. Они заново открыли для себя то, что когда-то было действительно важным" , – говорит Джильотти.

Эксперт уверяет, что карантин одновременно заставил пары ценить свои отношения и дал им время подумать о том, как это снова может быть замечательно.

Партнеры поддерживают друг от друга

Неблагоприятный фактор карантина – это то, что он делает связь с людьми, которых вы не можете видеть лично, тяжелее. Люди много времени не виделись даже с семьей, чтобы обезопасить себя от заражения. Поэтому, многие из них остались без поддержки.

Однако те пары, которые совместно проводили карантин, увеличили количество своей поддержки. Партнеры помогают второй половинке в домашних делах или работе и всегда поддерживают.

"У некоторых появилось ощущение, что они "вдвоем против всего мира", и это сблизило их", – считает Джильотти.

Больше устойчивости

Многие пары почувствовали себя более сплоченной командой на карантине, что усилило чувство устойчивости. "При совместном времяпровождении, особенно 24/7, как это было на карантине, в жизни людей возникали различные мелочи, поэтому это заставляло пару работать над проблемами и конфликтами", – говорит Бронштейн.

Так, влюбленные, понимая, что они могут успешно преодолевать все трудности, и проблемы, нашли новую силу и стойкость, которые улучшают их отношения еще больше.

Выражение благодарности

По мере того, как пары преодолевают физический и эмоциональный стресс, они получают больше сочувствия друг к другу. "Это стало очень реальным за время карантина, и люди начали выражать благодарность друг другу. А это в свою очередь порождает еще больше любви и понимания в отношениях", – утверждает эксперт.

Когда человек чувствует себя благодарным, он чувствует, что его слышат, видят и знают, кем он является на самом деле. И эта реальность может способствовать сохранению крепкой связи любой пары.

Больше секса

Отсутствие поездок на работу, планов и удаленная работа из дома дала многим парам больше времени, а потому и секса в отношениях. "Чем больше времени пара проводит вместе, тем больше у них интимности. С повышенным чувством близости может происходить больше сексуальных контактов", – говорит эксперт Элен Джильотти.

По ее словам, пары, которые раньше редко занимались сексом, за время карантина заново открыли свою радость от общения и получили вдвое больше интимной близости.

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