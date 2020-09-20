Отношения - это тяжелый труд.

Каждая женщина хочет, чтобы ее мужчина сходил от нее с ума. Чтобы цветы дарил, комплименты делал, сюрпризами удивлял, да и всем вокруг рассказывал, какая она замечательная. Но в погоне за этим мы забываем что нужно самим мужчинам.

Поэтому держите несколько секретиков, которые помогут вам остаться в сердце мужчины навсегда.

Самообладание

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Женщина - это источник энергии. И здесь нет места гневу или агрессии, особенно на глазах у мужчины. А особенно, если вы хотите проявить эти чувства в его адрес. Не стоит портить отношения гневом, который совсем скоро пройдет. Вы же можете об этом потом пожалеть.

Ум

Мужчины бояться умных женщин. Но здесь есть два определения. Умная женщина, которая знает наизусть таблицу Менделеева и умная женщина, которая знает что и когда сказать, а где лучше промолчать. Второй вариант умной женщины вы должны освоить обязательно. При этом не стоит скрывать свои познания в разных областях. Но не будьте выскочкой. Также не указывайте мужчине на его ошибки.

Честность

Мужчины не выносят фальшивых комплиментов. Если вы говорите их без души, то они сразу это почувствуют. Поверьте, их еще больше оскорбит то, что вы соврали, недели просто промолчали.

Забота

Забота - это то, что нужно каждому человеку. А мужчинам еще больше, ведь они как дети. Но не стоит пытаться заменить ему маму. Вы должны быть женщиной, с которой хочется кушать, спать, развлекаться и посоветоваться.

Юмор

Чувство юмора - это очень важный нюанс не только для женщин, но и для мужчин. Ведь с ним жить веселее и какие-то бытовые неурядицы можно легко решить с помощью удачной шутки.

Уверенность в себе

Мужчины любят уверенных в себе женщин. Которые знают, чего хотят. Которые знают, что им нужно. Если вы будете одержимы своим возлюбленным, то это будет вызывать у него только отвращение. Вам должно быть хорошо с самой собой.

Секреты

Все, что происходит между вами - это большой секрет. Мужчины ценят женщин, которые умеют решать проблемы внутри семьи и не выносить их на всеобщее обсуждение.

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Автор: Диана Могилевич