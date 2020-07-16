Эксперты рассказали, как понять, что парень влюблен в тебя

Отмечается, что слова не всегда являются единственным поводом понять, как к тебе относится человек.

Любовь - одна из самых загадочных и непонятных вещей на планете. Все мы прекрасно знаем, что это слово означает, но трактуем его совершенно по-разному. Для одних любовь проявляется в словах, для других в подарках, третьи же обращают немало внимания на свое состояние рядом с человеком. Но неизменным остается одно - она есть и именно она делает нас счастливее.

По разным причинам ты могла до сих пор не дождаться от парня признания. И даже больше - признаться и не услышать в ответ того же. Однако слова не всегда являются единственным поводом понять, как к тебе относится человек, пишет lady.tochka.net.

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Мы собрали 7 признаков того, что он любит тебя, хоть и не говорит об этом вслух.

Он выполняет задачи, которые ты ненавидишь

Как часто ты рассказываешь ему о том, что терпеть не можешь болтовню с операторами сотовой связи о тарифный план, который делает тебя нищей через непонятные суммы, которые списываются со счета ежемесячно? Если уже не часто, потому что теперь он звонит - ты поймала его на горячем. Когда люди влюблены, они часто пытаются упростить жизнь тех, к кому испытывают нежные чувства. Поэтому первейший признак, по которому можно определить его чувства - желание помочь тебе с тем, что ты больше всего ненавидишь.

Он беспокоится о тебе

Может не все попытки твоего парня рассмешить тебя в дни плохого настроения или полного хаоса на работе заканчиваются успешно, но он старается, что говорит о том, как сильно он беспокоится о тебе. А беспокоится (почти всегда) значит ценит и любит. Просто пока не готов об этом говорить.

Он пытается понять вещи, которые тебе нравятся

Давай откровенно - очень маловероятно то, что он действительно кайфует от просмотра "Холостяка", даже если тоже комментирует участниц и недоумевает от выбора последнего героя шоу. Но когда он делает это вместе с тобой (читать "ради тебя"), то гораздо яснее показывает чувства.

Он замечает даже мельчайшие детали

Например, знает кто твой любимый герой в "Симпсонах", как зовут внучатого племянника троюродной тети и помнит когда день рождения твоего кота. Если это не любовь, тогда брак Гомера и Мардж тоже фейк!

Он может отменить встречу с друзьями, если нужен тебе

Не стоит испытывать любовь всей твоей жизни на стрессоустойчивость и просить его провести с тобой каждую минуту его существования с тобой, мы не до этого. Но бывают случаи, когда без него тебе просто не дожить до утра и если он может изменить свои планы ради твоего внезапного "Ты мне нужен" - его сердце точно в твоих руках.

Он дает тебе знать о том, что думает о тебе

Ты можешь не получать по тонне сердечек от этого парня во все мессенджеры, но если в течение дня он найдет как минимум один повод связаться с тобой и сообщить, что ты у него на уме - он влюблен (скорее всего, мы не даем гарантий!) .

Ты просто это чувствуешь

Не нужно ждать словесного подтверждения, если ты и так знаешь, что он испытывает к тебе чувства. Химия между двумя, к сожалению, слишком сложная штука, чтобы поместиться в универсальную формулу. Ты просто либо чувствуешь, либо нет.

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