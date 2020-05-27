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Ошибки в сексе: названы самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин

18:30, 27 мая 2020
Отношения
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Женщины и мужчины назвали ошибки, которые чаще всего делают в сексе \ фото: ua.depositphotos.com

В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать, выяснило исследование.

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В частности, британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола, передает cosmo.ru. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:

  • не инициируют секс;
  • хотят заниматься им с выключенным светом;
  • имитируют оргазм;
  • слишком много говорят;
  • не хотят пробовать новое;
  • вспоминают бывших в постели;
  • слишком много думают о сексе;
  • плохо возбуждаются;
  • уверены, что мужчина всегда готов;
  • переживают о своей внешности.

А вот что говорят о мужчинах женщины:

  • пропускают прелюдию;
  • первыми получают оргазм;
  • ведут себя грубо;
  • говорят глупости в постели;
  • стремятся заснуть сразу после секса;
  • комментируют внешность женщины;
  • считают, что все знают лучше;
  • игнорируют намеки;
  • интересуются только физической составляющей секса.

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