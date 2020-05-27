Ошибки в сексе: названы самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин

Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола.

В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать, выяснило исследование.

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В частности, британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола, передает cosmo.ru. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:

не инициируют секс;

хотят заниматься им с выключенным светом;

имитируют оргазм;

слишком много говорят;

не хотят пробовать новое;

вспоминают бывших в постели;

слишком много думают о сексе;

плохо возбуждаются;

уверены, что мужчина всегда готов;

переживают о своей внешности.

А вот что говорят о мужчинах женщины:

пропускают прелюдию;

первыми получают оргазм;

ведут себя грубо;

говорят глупости в постели;

стремятся заснуть сразу после секса;

комментируют внешность женщины;

считают, что все знают лучше;

игнорируют намеки;

интересуются только физической составляющей секса.

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