Ошибки в сексе: названы самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин
18:30, 27 мая 2020Отношения
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Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола.
Женщины и мужчины назвали ошибки, которые чаще всего делают в сексе \ фото: ua.depositphotos.com
В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать, выяснило исследование.
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В частности, британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола, передает cosmo.ru. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:
- не инициируют секс;
- хотят заниматься им с выключенным светом;
- имитируют оргазм;
- слишком много говорят;
- не хотят пробовать новое;
- вспоминают бывших в постели;
- слишком много думают о сексе;
- плохо возбуждаются;
- уверены, что мужчина всегда готов;
- переживают о своей внешности.
А вот что говорят о мужчинах женщины:
- пропускают прелюдию;
- первыми получают оргазм;
- ведут себя грубо;
- говорят глупости в постели;
- стремятся заснуть сразу после секса;
- комментируют внешность женщины;
- считают, что все знают лучше;
- игнорируют намеки;
- интересуются только физической составляющей секса.
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