Названы пять причин, почему женщине важно испытывать оргазм

В течение долгого и интенсивного секса организм женщины получает определенную дозу активности. Ее можно приравнять к одному дню в спортзале.

Многие женщины до сих пор не получают удовольствия от секса со своим партнером и считают это допустимым. Случаются и такие ситуации, когда пара уже долго в отношениях, и все реже женщина получает оргазм.

Читайте такжеНазваны пять странных сексуальных традиций из разных стран1. Оргазм не только держит тело в тонусе, но и положительно влияет на работу мозга. В течение долгого и интенсивного секса организм женщины получает определенную дозу активности. Ее можно приравнять к посещению спортзала за день. К тому же оргазм усиливает поток крови, и мозг получает интенсивную тренировку определенных участков, что, в результате, приводит к улучшению умственной деятельности, пишет cosmo.com.ua.

2. Оргазм заботится о психическом здоровье. Во время качественного оргазма проходит полная разрядка организма: женщина избавляется от напряжения и стресса, расслабляет все мышцы. Организм начинает работать легко и правильно. Женщина также чувствует себя счастливее и увереннее. Причина - выброс гормона счастья окситоцина.

3. Оргазм заботится о красоте. Всего через 2-3 недели регулярного секса оргазм помогает предотвратить высыпания на коже. Через прилив крови улучшается и состояние волос. В дополнение, люди, которые регулярно испытывают оргазм, имеют молодой вид. Ведь в организме увеличивается уровень эстрогена и коллагена, поддерживается нормальное кровяное давление.

4. Оргазм оказывает положительное влияние на сон. Он помогает быстрее заснуть, потому что после секса происходит выброс пролактина, который помогает задремать. А вот окситоцин и вазопрессин делают сон крепче.

5. Оргазм укрепляет иммунитет. Дело в том, что вещество DHEA помогает сбалансировать иммунную систему, способствует прочности костей и восстановлению тканей.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН