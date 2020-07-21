Не только зона G: сексолог назвала 7 оттенков женского оргазма и как их достичь (18+)

Женское тело имеет столько интересных вариантов оргазма, действительно есть чему позавидовать. Рассмотрим, какие бывают женские оргазмы и как они называются.

Оргазмы бывают такими разными и такими особенными. Пожалуй, у каждого из нас оргазм будет иметь свой спектр ощущений, хоть на 100% узнать, как это происходит в другом теле, сейчас почти невозможно. А женское тело имеет столько интересных вариантов оргазма, действительно есть чему позавидовать.

Сексолог Ирина Клекот помогла разобраться, какие же бывают оргазмы у женщин и где их искать, пишет Promum.

Про женскую мастурбацию

Сексология — молодая наука. Еще до недавнего времени ее изучали только в разрезе репродуктивности. Пока в 1957 году за исследования не взялся американский гинеколог Уильям Мастерс. В конце концов он тоже заинтересовался темой секса с профессиональной точки зрения. Он хотел разобраться, что и как происходит с человеческими телами в постели и как это влияет на беременность.

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Вместе со своей коллегой – Вирджинией Джонсон, врач принялся наблюдать половой акт, параллельно измеряя показатели тела участников. Это многолетнее исследование охватило около 700 человек, сделало революцию в научном мире и вышел за рамки только репродуктивного процесса. Мастерс и Джонсон стали родителями современной сексологии. До выхода их научной работе считалось, что женщина может получить оргазм только одним правильным методом — с помощью пениса. А все, что там она чувствует в других местах и с другими взаимодействиями — это несерьезное, незрелое и неправильное.

Мастерс и Джонсон измеряли, что во время мастурбации, только стимулируя клитор, женщина может получать оргазм тем сильнее, чем во время полового акта.

Видимо, в этом месте женщины хмикнули тихонько: «Тю, конечно да!» А вот ученые мужи с интересом посмотрели на своих жен: «так что же это получается? Нам же сам Зигмунд Фрейд говорил, что вы завидуете нашим пенисам, а теперь оказывается, вам и без них может быть хорошо?»

Ниже рассмотрим, какие бывают женские оргазмы и как они называются.

Вагинальный

Это оргазм, что происходит от фрикциям пениса во влагалище. И по сути, это именно тот оргазм, который и считался долгие годы правильным. Однако только 15% женщин могут его получить, не подключая в процессе ласки клитора. А польский гинеколог Михалина Вислоцкая вообще уменьшила эту цифру. Она отметила, что у этих женщин, как правило, головка клитора находится очень близко к входу, а значит, что во время фрикций мужчина стимулирует лобком клитор партнерши.

Клиторальный

Так называют оргазм, что происходит от стимуляции головки клитора во время мастурбации или куннилингуса.

Оргазм зоны G

Достигается стимулированием зоны, которая находится на передней стенке влагалища на глубине 2-5 см. Если ввести до середины палец, то можно нащупать ребристую поверхность — вот это она и есть, зона G. Стимулировать ее можно и пальцами и вибратором, или же в некоторых позах пенисом.

Сквиртинг

Один из самых зрелищных оргазмов, потому что во время него женщина эякулирует. Это та же стимуляция зоны G, но с помощью особой техники. Нужен быстрый и сильный ритмичный нажим подушечками пальцев в направлении к выходу.

Анальный оргазм

Здесь задействуется две эрогенные зоны. Первая — на входе в анус находится большое количество нервных окончаний. Порой даже достаточно просто стимуляции без проникновения. Вторая эрогенная зона — на самом деле находится во влагалище. Но перепонка между анусом и ею очень тонкая, поэтому во время проникновения, пенисом или вибратором, происходит стимуляция этой зоны, что и дает взрывной результат. Однако анальный оргазм может испытать далеко не каждая женщина. Дело в том, что этот вид секса является довольно травматическим и надо соблюдать правила безопасности: много лубриканта, презервативы, длительные вступительные ласки, очень медленное погружение. Иначе можно навредить здоровью. К тому же не каждая женщина готова впустить партнера к анусу. Одни только мысли женщины о возможной грязе способны заблокировать наслаждение.

Оргазм сосков

Бывает, что женщина может получить наслаждение, не снимая трусиков. Соски и ореолы имеют большое количество нервных окончаний, и тт от одних лишь поцелуев и поглаживаний груди.

Миотонический оргазм

Для его достижения не нужно ни рук, ни партнера. Есть женщины, которые могут одним только напряжением мышц живота и бедер достичь наслаждения. Порой этот оргазм они могут почувствовать даже в спортзале во время качания пресса.

А теперь — забудьте! Дело в том, что эти классификации не будут точными и верными. Вот, например, клиторальный, влагалищный или оргазм зоны G. Недавние исследования показали, что клитор — это большой орган. Наружу мы видим только его головку, а основное его тело, луковицы и ножки обертывают вход во влагалище. А значит вагинальный и зоны G оргазмы стоит тоже назвать кліторальними, потому что именно его стимулируют для их достижения.

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К тому же даже если ласкать одну и ту же часть тела, но при разных обстоятельствах, то и ощущения будут кардинально отличаться. Например, стимуляция клитора рукой во время мастурбации и те же движения, но языком любимого желанного мужчины будут способствовать различным по силе и переживанием оргазмам.

Попробуйте и другие аттракционы

Женская сексуальность — это нечто гораздо большее, чем только анатомия. Каждая из нас обладает целым Диснейлендом оргазмов. Важно знать, какие существуют виды наслаждения, и изучать их. Однако не стоит расстраиваться, если какой-то из них не удается получить. Если не работает одна из каруселей — попробуйте другие аттракционы. Женское тело покрывает множество эрогенных зон. И во время различных стимуляций музыка оргазмов всегда будет отличаться. Это так, будто каждый раз создается новое произведение искусства. Стоит экспериментировать и искать новые взаимодействия и эрогенные зоны.

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