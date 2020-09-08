Больше так не делайте.

Многие женщины думают, что достичь оргазм практически невозможно. Но многие из них даже не задумаются о том, что собственными руками "отталкивают" его. Давайте разберемся, как это происходит.

Преклонение

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Не стоит делать приятно только мужчине. Вам следует подумать и о себе тоже. Если ваши желания совпадут, то будет очень классно.

Имитация

Имитировать оргазм нельзя. Не потому что вы можете этим обидеть мужчину, а просто он не будет знать, что происходит не так. В результате вы не сможете насладиться сексом по полной. О своих желаниях нужно говорить. Тогда партнер будет стараться сделать максимум, чтобы вы получили заветный оргазм.

Отказ

Не стоит отказывать мужчине в сексе, если ты не побрилась. Конечно, речь не о первом сексе с новым мужчиной и не о том, что ты год в руки бритву не брала. Поверь, ни один мужчина не откажется от близости с тобой, если у тебя там небольшая растительность.

Внешний вид

Распространенная женская ошибка - это думать о своем внешнем виде во время секса. Забудьте о морщинах, целлюлите, складках и прочем. Вы прекрасны!

Менструация

Многих мужчин вовсе не смущает менструация. Они могут заниматься сексом в этот период у женщин. И поверьте, нет ничего плохого в том, что вы честно об этом скажете, нежели просто будете всю неделю отказываться от близости.

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Автор: Диана Могилевич