"Кролики в деле": как получить оргазм за 20 секунд

Получить удовлетворение можно по-быстрому.

Секс - это процесс, которым хочется заниматься долго. При этом не всегда на это есть время. На помощь приходит быстрый секс, как у кроликов.

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Первое и самое главное - это отсутствие у женщины аноргазмии. Это когда она не способна получать оргазм. Также девушке должен нравится партнер, ее должно к нему тянуть. В этот момент постарайтесь забыть о каких-то изъянах на своем теле или о том, что вы собаку не выгуляли.

Перед сексом настройтесь. Не рассматривайте партнера, как икону. Думайте только об оргазме и его быстром достижении. Мужчины в этом могут вам помочь. Одна фраза, поглаживание или шлепок могут моментально вызвать бурю эмоций. Для этого следует хорошо узнать партнершу и ее предпочтения. То есть, мужчина должен знать, что подарит партнерше оргазм заранее.

Также обратите внимание на лубриканты. Желательно смазать влагалище и член согревающей смазкой. Тогда вы сможете испытать настоящее цунами. Стоит отметить, что чаще всего женщины получают оргазм не от проникновения внутрь, а от стимуляции клитора. Поэтому нужно правильное место натирать.

И напоследок выберите подходящую позу. Ляг на спину, согни ноги в коленях. Пусть партнер стимулирует твой клитор (или ты можешь делать это сама). Во время стимуляции поднимай бедра наверх, отрывай ягодицы от кровати и напрягай их.

Соблюдая эти правила, вы сможете достигнуть оргазма менее чем за одну минуту. Ведь не всегда есть время на длительные ласки.

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Автор: Диана Могилевич