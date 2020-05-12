Фригидных женщин не существует: эксперты рассказали о секретах женского оргазма

В эпоху доступной информации и моды на раскованность миллионы украинок страдают от старой проблемы, когда секс есть, а оргазма нет.

Несмотря на развитие интернета, победу сексуальной революции и свободный доступ к разнообразной информации, женщины в Украине до сих пор страдают от социальных табу, патриархальных стереотипов и недостатка сексуального образования. Все это не позволяет им жить полноценной половой жизнью.

Как пишет BBC News Украина, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенного в августе 2018 года, лишь 12% опрошенных женщин назвали источником величайшей радости секс. Среди мужчин этот процент почти вдвое больше. А согласно опросу КМИС за 2013 год, для почти четверти украинок секс вообще не имеет значения.

Эксперты предполагают, что в целом более 40% украинок имеют проблемы с достижением сексуального удовлетворения, но через стыд, закрытость и страх осуждения остаются со своей проблемой наедине.

И это при том, что физиологически каждая здоровая женщина может получать оргазм, а понятие "фригидность" мировые ученые давно развенчали и вычеркнули из профессиональных словарей.

Специалисты убеждают, что каждая здоровая женщина потенциально способна получать оргазмы.

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"Фригидных женщин не существует вообще, - объясняет психиатр и сексолог Александр Иванов. - Их примерно столько же - сколько женщин с тремя грудями. То есть очень мало".

Исключения составляют лишь редкие болезни или специфические травмы, которые физически не позволяют получать от секса удовольствие. Речь идет, например, о жестокой традиции женского обрезания, которое практикуют в некоторых странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

Украинское общество, наоборот, исторически относилось к женской сексуальности и к сексу вообще довольно лояльно. Если только речь не шла о добрачном сексе, который подпадал под строгое табу из-за риска незапланированной беременности, рассказывает этнолог Ирина Игнатенко, которая изучала женскую телесность и сексуальность в украинской культуре.

70 лет советских запретов относительно секса до сих пор дают о себе знать. Чуть ли не с рождения украинки сталкиваются с табу, начиная от месячных и заканчивая любой темой, что имеет отношение к сексуальности.

"У нас женская мастурбация - очень табуированая тема, что-то страшное и стыдное", - говорит Юлия Ярмоленко, эксперт по сексуальному образованию.

"Мастурбация мальчиков воспринимается нормально, но если девочка полезет руками в трусики, мама сразу это прекратит, - объясняет эксперт. - Но именно мастурбация позволяет женщинам научиться получать оргазм, чтобы потом обучить своего партнера".

Наряду со стыдом идет нехватка элементарных знаний. Огромное количество женщин до сих пор имеет весьма смутное представление даже о строение собственных половых органов, не говоря уже о том, как они работают. Больше всего проблем с доступом к знаниям у женщин старше 50 лет, а также жительниц небольших городов и сел. Впрочем, должного сексуального образования для школьников также нет. Поэтому для новых поколений пособием по сексу есть порнография, которая пропагандирует нереалистичные сценарии.

"Порнография говорит, что женщины получают оргазм от проникновения, поэтому мужчины именно этого ждут от женщин. А для большинства это невозможно физиологически, ведь наиболее важным является стимуляция клитора", - объясняет Ярмоленко.

"Женщины смотрят порно и думают, что, если они так не могут, значит с ними что-то не так", - добавляет она.

Даже если партнер стремится удовлетворить женщину, она просто не пойдет на контакт. В конце концов, консервативные украинки часто решают, что крепкое мужское плечо рядом и предполагаемое семейная жизнь важнее мнимое сексуальное удовлетворение, говорит психолог Наталья Кухтина.

"Если партнер - хороший отец, внимательный и заботливый мужчина, который соответствует требованиям женщины, она идет на компромисс с собой, — объясняет Кухтина. - Такие браки могут длиться десятками лет. Для многих женщин первичные отношения, а секс, хоть и важен, но вторичный".

Но такой подход, по словам Александра Иванова, может обернуться плохими последствиями.

"С проблемой оргазмов ко мне почти не обращаются, обычно женщины стесняются этого. Все идет опосредованно - через связанные с этим депрессии", - рассказывает психиатр и сексолог.

По его словам, когда у женщины нет качественного половой жизни, увеличивается риск депрессий, возникают нарушения социализации, могут появляться даже гинекологические и психиатрические заболевания.

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Минимум 30-40% женщин, согласно различным исследованиям, убеждают, что им ни разу не удалось достичь оргазма только от вагинального секса. Всем им нужна была дополнительная стимуляция клитора. Показательным является также исследование американский ученых из Индианского, Чепменского и Клермонтского университетов, проведенного в 2017 году. В нем приняли участие более 52 тыс. американцев.

По результатам этого исследования, оргазм во время секса регулярно получают 95% гетеросексуальных мужчин и только 65% гетеросексуальных женщин.

Зато среди лесбиянок оргазмы во время секса регулярно получают 88% женщин.

"Потому что женщины знают, что стимуляция клитора является наиболее важной", - подчеркивает Юлия Ярмоленко.

Как женщине достичь оргазма

Что же делать женщинам, которые хотели бы получать полноценное удовольствие от секса, но до сих пор не могли этого делать? Эксперты единодушны в алгоритме действий:

Понять, что с вами все в порядке

Фригидных женщин не существует. С проблемой отсутствия оргазмов сталкиваются женщины на всех континентах и даже в наиболее развитых и раскрепощенных странах мира.

Исследовать себя

Мастурбация - хороший способ узнать, что именно вам нравится. Разным людям нужны различные типы стимуляции, у них бывают разные эрогенные зоны.

Если женщина может удовлетворить себя сама, она сможет научить своего партнера.

Для дополнительной стимуляции можно использовать различные секс-игрушки.

Разговаривать с партнером

Говорить о сексе - нормально. Партнеры должны знать, что именно нравится каждому из них, и работать на взаимное удовольствие.

Поэтому открытость и доверие в паре - ключевой элемент сексуального удовлетворения.