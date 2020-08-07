"Пассы руками": топ-10 решений проблем орального секса (18+)

Руки могут подарить партнеру новые ощущения, которые не дают гениталии и язык.

Работа руками, в отличие от собственно орального секса, - тот вид удовольствия, который мужчина может доставить себе сам. И для чего ему ты? Для того, чтобы превратить это довольно монотонное занятие в часть увлекательной прелюдии!

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Кроме того, ласки руками спасут положение, если ты не очень возбуждена, и подарят партнеру новые ощущения, которые не дают гениталии и язык. Если же что-то не получается, давай разберемся с некоторыми проблемами и найдем пути их решения.

1. Ты двигаешь руками слишком быстро или агрессивно

Представление о том, что сильно и быстро - путь к скорому оргазму, в корне неверно, пишет Cosmo. Начинать нужно медленно, увеличивать скорость - плавно. Тогда удовольствия будет больше всего, все-таки ты работаешь с живым органом, а не с программой. Лучше всего начать с поглаживаний его бедер, ягодиц, низа живота, а уже потом переходить к главному. Тогда создастся впечатление, что тебе это тоже нравится, а не что ты стараешься побыстрее закончить.

2. Ты уделяешь мало внимания уздечке

Чтобы исправить это недоразумение, обхвати член пальцами обеих рук, нащупай уздечку и поглаживай ее круговыми движениями. Можно работать двумя пальцами, двигаясь в противоположных направлениях, - заодно мелкую моторику улучшишь.

3. Ты двигаешь руками вверх-вниз и не знаешь, что еще придумать

А придумать можно много чего. Например, движения со смешным названием “бесконечная дыра”: положи одну ладонь на основание члена, накрой другой рукой и продвигайся вверх. Когда нижняя рука выберется из-под верхней - меняй их местами. Не забывай уделять внимание головке и яичкам (им можно посвятить одну руку, пока вторая работает с пенисом). Если боишься сделать больно - используй немного смазки.

4. Ты одинаково давишь на все участки

А это неправильно. Головка члена - нежная, как твой клитор, ей нужны мягкие и легкие поглаживания (некоторые мужчины вообще не разрешают ее трогать). А вот основание вовсе не такое чувствительное, и там нажим очень даже полезен.

5. Ты не знаешь, как ему нравится

Поговори с ним об этом! В нашей системе воспитания такого пункта не было, ну так и на дворе не 1916 год, в конце концов. Попроси его заняться мастурбацией в твоем присутствии и оцени движения и силу нажима.

6. Слишком сухо

Если неудобно работать сухими руками - возьми лубрикант. Лучше силиконовый или гибридный - они дольше не сохнут.

7. Тебе надоедает ждать его оргазма

Не делай из этого безусловную цель любовной игры. Если поднадоело - отдохни, а он пусть тебя поласкает в разных местах.

8. Ты быстро прекращаешь

Когда чувствуешь приближение оргазма, не спеши убирать руки, лучше постепенно своди интенсивность и силу нажима на нет. Многим нравятся дополнительные ласки и после того, как основная работа завершена.

9. Вы не знаете, куда девать сперму

Пара слов перед началом - и вопрос решен. Вариантов много, осталось выбрать тот, который понравится обоим.

10. Вы не готовы бежать в душ

Это и необязательно: запаситесь салфетками и отдыхайте, пока не накопите достаточно сил, чтобы дойти до ванной.

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