Нужно уметь как приносить удовольствие любимому, так и получать его самой. Предлагаем вам несколько вариантов.

Ни для кого не секрет, что парни обожают оральные ласки, но если мы скажем тебе, что можно одновременно и дарить, и получать оргазм? Речь идет о старой доброй позе «69», но не только о ней.

Предлагаем вам еще несколько суперсексуальных вариантов.

Ноги шире

Привычную позу «69» можно несколько видоизменить: все, что для этого требуется, начать в обычном положении, после чего поднять свои бедра выше так, чтобы он мог ласкать тебя не только языком, но и пальцами. Естественно, менять точку вашего с партнером соприкосновения не возбраняется — руководствуйся тем, чего именно хочется в данный момент.

Стыковка

Ты ложишься на спину, лицом к краю кровати, он становится напротив так, чтобы пенис был в легком доступе для твоих губ. Одной рукой придерживай и направляй его за бедра, второй — ласкай свой клитор. Либо полностью доверь контроль над процессом ему, лаская руками свои соски и низ живота.

Трение и скольжение

Парень ложится на спину, ты спускаешься к уровню его пениса, предварительно забросив одну ногу на его ногу. Сожми бедра поплотнее и найди тот способ взаимодействия, который принесет тебе максимальное удовольствие: скользи, потрись клитором о его ногу, еще плотнее обними ее своими бедрами. Так и до оргазма недалеко!

Нижний этаж

Он стоит, ты присаживаешься на колени напротив. Во-первых, эту позу обожают парни, она позволяет вдоволь любоваться процессом и чувствовать себя повелителем, во-вторых, одна из твоих рук может быть заведена между твоих ног и вести тебя к стремительно набирающему обороты оргазму. Все счастливы!

Для самых смелых

Парень сидит в кресле или на стуле, ты — на его коленях, спиной к его лицу. Начните с традиционного секса в этой позе, затем, если вам обоим нравятся подобные эксперименты, привстань, опустись на колени и продолжи ласкать его ртом. Такой контраст ощущений невероятно заводит, не говоря уже о том, что позволит парню дольше не сходить с дистанции.

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Автор: УНИАН