Ни для кого не секрет, что парни обожают оральные ласки, но если мы скажем тебе, что можно одновременно и дарить, и получать оргазм? Речь идет о старой доброй позе «69», но не только о ней.
Предлагаем вам еще несколько суперсексуальных вариантов.
Ноги шире
Привычную позу «69» можно несколько видоизменить: все, что для этого требуется, начать в обычном положении, после чего поднять свои бедра выше так, чтобы он мог ласкать тебя не только языком, но и пальцами. Естественно, менять точку вашего с партнером соприкосновения не возбраняется — руководствуйся тем, чего именно хочется в данный момент.
Стыковка
Ты ложишься на спину, лицом к краю кровати, он становится напротив так, чтобы пенис был в легком доступе для твоих губ. Одной рукой придерживай и направляй его за бедра, второй — ласкай свой клитор. Либо полностью доверь контроль над процессом ему, лаская руками свои соски и низ живота.
Трение и скольжение
Парень ложится на спину, ты спускаешься к уровню его пениса, предварительно забросив одну ногу на его ногу. Сожми бедра поплотнее и найди тот способ взаимодействия, который принесет тебе максимальное удовольствие: скользи, потрись клитором о его ногу, еще плотнее обними ее своими бедрами. Так и до оргазма недалеко!
Нижний этаж
Он стоит, ты присаживаешься на колени напротив. Во-первых, эту позу обожают парни, она позволяет вдоволь любоваться процессом и чувствовать себя повелителем, во-вторых, одна из твоих рук может быть заведена между твоих ног и вести тебя к стремительно набирающему обороты оргазму. Все счастливы!
Для самых смелых
Парень сидит в кресле или на стуле, ты — на его коленях, спиной к его лицу. Начните с традиционного секса в этой позе, затем, если вам обоим нравятся подобные эксперименты, привстань, опустись на колени и продолжи ласкать его ртом. Такой контраст ощущений невероятно заводит, не говоря уже о том, что позволит парню дольше не сходить с дистанции.
Оральный секс: новости по теме
- Топ-10 способов получить оргазм от анального секса (18+)
- "Пассы руками": топ-10 решений проблем орального секса (18+)
- "Оргазм без проникновения": названы необычные виды секса, о которых вы точно не знали (18+)
- Названы пять советов, как превратить петтинг в незабываемый секс
- "О чем мечтают мужчины": названы техники феерического минета (18+)
- Названа десятка секретов лучшего секса в жизни, которые можно почерпнуть из порнофильмов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram