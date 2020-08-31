Техник орального секса существует очень много.

Все мужчины любят оральный секс. Особенно, когда его делает любимая девушка. Сегодня мы предлагаем вам разобраться в техниках орального секса. Я уверена, что многие из вас знают о глубоком минете и об азах этого дела. Но поверьте, он может быть очень разнообразным.

Пур-пур

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Возьмите член партнера, сожмите его и стимулируйте основание. В это время посасывайте головку, облизывая уздечку. Затем резко прекрати посасывать, но продолжай сжимать. Потом вновь продолжай эти манипуляции. При этом не забывай после каждой остановки причмокивать. Звуки заводят мужчин.

Восьмерка

Возьми член в рот максимально глубоко и постарайся носом нарисовать восьмерку. Сделай так несколько раз, не доставая пенис изо рта. Поверь, что твоему мужчине такой минет запомнится надолго.

Пылесос

Возьми пенис в рот и создай эффект "вакуума". Начинай всасывать его максимально глубоко. При этом будь осторожна, чтобы не порвать уздечку. Не стесняйтесь причмокивать, глотать слюну и стонать - все это заводит мужчин не на шутку. Старайтесь максимально глубоко всасывать член, тогда партнеру будет казаться, что он падает в пропасть.

Пять шлепков

Во время минета поочередно шлепай его половым членом по своим губам, языку, щекам, груди и ладоням. О таком удовольствие мужчины могут только мечтать.

Отдайся ему

Встань на колени. А партнер пусть станет перед тобой и засовывает свой член в твой ротик. Твоя задача - это просто помогать ему языком.

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Автор: Диана Могилевич