Определены семь признаков того, что мужчина хорош в постели

Стоит обратить внимание на семь признаков, которые подскажут, на сколько мужчина хорош в постели.

Как понять, что бойфренд действительно хорош в постели? Особенно еще на той стадии, когда дело не дошло до постели, но уже стремительно туда приближается.

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Стоит обратить внимание на семь признаков, которые подскажут, на сколько мужчина хорош в постели, пишет cosmo.com.ua.

Он не говорит о своих секс-подвигах. Во-первых, потому что хвастаться таким перед девушкой - глупо. Во-вторых, потому что незачем об этом говорить - он готов доказать и показать в любую минуту.

Он знает больше поз, чем миссионерская и догги-стайл. Парень открыт к экспериментам, а значит точно найдет способ доставить тебе максимум удовольствия.

У него будоражащий голос. Только представь, как он будет шептать им грязные словечки тебе на ухо, попутно снимая белье.

Он уделяет внимание своему телу. Это говорит не о самовлюбленности, а о том, что он хорошо знает каждый свой мускул. И знает, как он работает. Тот, что ниже пояса - в том числе. Да и сам факт красивого и сильного мужского тела уже возбуждает.

Он не обделяет вниманием твой клитор. Пока одни мужчины выдумывают новые позы и экспериментируют с темпом, чтобы удовлетворить женщину, он знает: главный источник женского удовольствия - это клитор. И все, что нужно для классного оргазама - его стимуляция.

Он не заморачивается по поводу размера своего пениса. Потому что, как говорят, главное не размер, а умение пользоваться.

Он не закончит без твоего оргазма. Финишировать и улечься спать, отвернувшись в другую сторону? Никогда! Твой оргазм - такая же важная часть процесса, как и его.

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