Он тиран: названы признаки того, что мужчина "ломает" женщину

Вопреки стереотипам, насильники - это не только мужчины, женщины также совершают насильственные действия.

Хайп вокруг слов о насилии телеведущей Регины Тодоренко поднял на повестку дня важную тему, за которой стоит много страха, стыда, вины, а бывает даже смертей.

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Насилие в семье – это умышленные действия одного члена семьи, которые он совершает с определенной целью, вопреки согласию и интересам другого человека. Как правило, насильники, и очень часто их жертвы, пострадали от насилия в детстве, подвергаясь жестокому обращению со стороны взрослых. Вопреки стереотипам, насильники - это не только мужчины, женщины также совершают насильственные действия, пишет edinstvennaya.ua.

Домашнее насилие условно делят на: физическое, психологическое, сексуальное, экономическое и другие.

Под физическим насилием подразумеваются не только удары, побои и пощечины. Это любое нанесение физического ущерба. Когда человек душит, шлепает, щипает, кусает - не во время секса, по обоюдному согласию, а против вашей воли. Угрозы разными видами оружия. Если принуждает употреблять психоактивные вещества - это тоже насилие.

Если другой решает против вашей воли: сколько, когда и где вы будете есть и спать - это все тоже насилие. Также сюда относятся запреты обращаться за медицинской или правоохранительной помощью.

Оскорбления, критика, обесценивание, обвинения, угрозы, шантаж - такое насилие не оставляет ран и синяков на теле, но разрушает изнутри. Когда человек контролирует, что вы надеваете, каждый ваш шаг, преднамеренно лжет, запрещает общаться с другими людьми, ревнует, отвергает и игнорирует - это тоже психологическое насилие.

Бывает ставятся под сомнение ваша адекватность и восприятие реальности: «Тебе показалось», «Я такого не говорил и не делал», хотя вы четко слышали и видели обратное.

Кроме изнасилования, сексуальное насилие - это также и требование секса, когда вы не хотите или не можете, демонстрация половых органов и порнографии против вашей воли, шантаж, манипулирование сексом. Отказ и запрет использовать контрацептивы, принуждения или запреты сделать аборт. Также это физическое насилие во время секса – грубость, о которой вы не договаривались и которая вам не приятна.

Финансовое насилие - в этом случае человек запрещает другому иметь финансовую независимость и выходить на работу, жестко контролирует счета и траты, говорит, что можно покупать, а что нельзя. Ограничивает доступ к вашим деньгам или отказывается вкладывать средства в общие расходы.

Также к насилию относятся преследование, слежки, оскорбительные и угрожающие сообщения и звонки, проверка телефонов, социальных сетей, и другое.

От тирана непросто уйти, поскольку после насилия он раскаивается и идет на примирение, а между инцидентами может вести себя как образцовый партер и родитель. Находясь в созависимых отношениях, жертва насилия может оправдывать насильственное поведение и винить себя, пытаться спасать деспота.

Также у человека, который регулярно подвергается насилию, занижена самооценка, может не быть веры в свои способности - поэтому трудно обращаться за помощью или принять решения об уходе.

Важно понимать, что домашнее насилие - это не интимный внутрисемейный вопрос, о котором стыдно рассказывать. Это серьезная социальная проблема, которая является угрозой ментальному и физическому здоровью всех членов семьи.

Домашнее насилие нельзя воспринимать как нормальное положение дел. Семья должна быть местом, где люди понимают, принимают и поддерживают друг друга. Пространством, в котором безопасно: как эмоционально, так и физически.