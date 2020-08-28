Никогда не заканчивай секс пост-инструктажем, куда не следует давить, к чему нельзя прикасаться и в какую сторону нужно целовать.

Есть вопросы, которые, казалось бы, нужно решать там, где они возникают. Но некоторые из них лучше обсудить немного позже. И точно не в постели.

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Ожидания от секса

Вы только закончили заниматься сексом, а ты уже говоришь, что в следующий раз хотела бы попробовать другие позы и под другую музыку? Не надо так. Не анализируй в постели секс, происходящий пару минут назад, и не планируй следующий. Последнее лучше сделать как-то более оригинально и интригующе. Например, когда мужчина будет на работе, пришли ему сообщение, на каком столе и насколько глубоко ты хочешь его вечером, пишет cosmo.com.ua.

Разбор секс-полетов

Никогда не заканчивай секс пост-инструктажем, куда не следует давить, к чему нельзя прикасаться и в какую сторону нужно целовать. Во-первых, картина выглядит так, словно возлюбленный неправильно составил годовой отчет, и теперь получает за это по шапке. Причем не от начальника, а от тебя. Во-вторых, звучит как критика, которая очень ранит мужское достоинство и самолюбие. А это может закончиться дальнейшей безынициативностью партнера в постели. Выбери для откровенных разговоров более подходящий момент.

Жалобы на спешку

Если партнер впервые решил устроить марафон и закончить его через пять минут, прими, пойми и прости его. Мужчины — те еще любители быстрого секса! Поэтому время от времени они категорически против любых прелюдий и ласк, а выступают исключительно за дикий секс с оргазмом, пока горит спичка. Причем, что немаловажно, в такие моменты у них столько страсти и пыла, что, вполне вероятно, у тебя еще получится уболтать его либо на второй круг, либо на кунилингус. Но уже после «пятиминутки».

Вопросы о себе как партнерше

Если мужчина в восторге от тебя как от любовницы, он обязательно сам об этом расскажет. Пусть не сразу после секса, но в течение дня или нескольких дней точно. Если же партнер молчит, лучше об этом в постели и не спрашивать. Может, он не из разговорчивых, зато завтра пришлет тебе прямо на работу букет любимых цветов.

Секс с бывшими

Даже если ты решила вспомнить Мишу, который никогда с первого раза не мог доставить тебе оргазм, чтобы похвалить Андрея, которому это удалось за 30 секунд, не делай этого. Вряд ли мужчина хочет слышать от своей девушки истории о ее предыдущей сексуальной жизни. Поэтому просто отшутись фразой аля: «По-моему, это был самый быстрый и приятный оргазм на Земле!».

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Автор: УНИАН