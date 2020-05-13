Названы топ-5 секс поз, чтобы побаловать бойфренда

Названы пять поз, которые помогут женщине доставить особое удовольствие своему бойфренду.

Если женщина готова взять секс-инициативу на себя, тогда обязательно должна попробовать эти позы для того, чтобы партнер остался доволен.

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Тесный контакт

Женщина должна лечь на живот, обпираясь на ладони и поднять таз вверх, после чего предложить партнеру взять ее сзади. Теперь нужно сжать расставленные ноги вместе - это обеспечит обоим партнерам интенсивное удовольствие.

Другая наездница

Женщина может поймать момент, когда парень сидит перед телевизором, удобно откинувшись в кресле. Партнерша может сесть ему на колени, спиной к его лицу. Направить его пенис в себя, а руку завести между ног (ею можно дополнительно ласкать его яички, легонько перекатывая их в ладони или оттягивая их, но очень нежно).

Приватный танец

Еще одна опция побаловать парня, когда он смотрит телевизор - устроить ему небольшой лэп-дэнс, то есть танец на коленях. Женщина дожна обнимать его, целовать, тереться о него всем телом, шептать на ухо непристойности, а когда фильм/футбольный матч/бокс начнется, можно приступать к оральным ласкам.

Лучшее шоу

Тем девушкам, которые хотят отвлечь парня от просмотра футбола, показана следующая позиция: оседлай его, упрись ступнями в диван/кресло и широко разведи ноги. Теперь перед бойфрендом встанет сложный выбор - наблюдать за партнершей, или смотреть в экран.

Современная гейша

Иногда даже самые невинные жесты врезаются в память сильнее откровенных моментов. Когда бойфренд устроится перед телевизором и решит насладиться игрой любимой команды, сделай ему сюрприз: войди в комнату обнаженной, прихвати с собой ароматное масло или крем. Устройся возле его ног и начни нежно их растирать, уделяя внимание каждому пальцу (на них сосредоточено много важных точек), после чего можешь помассировать ему ладони. После столь альтруистического поступка парень должен вернуть тебе должок, опять же, сделав массаж всего тела или хотя бы головы, пишет cosmo.com.ua.