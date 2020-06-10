Названы семь вещей, которых мужчины больше всего хотят в сексе

Поговаривают, что есть женщины, предпочитающие просто тихонько и недвижимо лежать, пока партнер «сделает свое дело». Так вот, таких не считают слишком эротичными, да и секс с ними наслаждением не назовешь.

Девушки и парни с разных планет, поэтому понять друг друга, особенно в сексуальном плане, зачастую весьма непросто. Хочешь осчастливить партнера в постели? Тогда читай о секс-мечтах каждого мужчины и не медли с их воплощением.

Читайте такжеТоп-6 поз для секса со связанными руками (фото 18+)

Он тоже хочет заниматься любовью

Он, возможно, не скажет об этом открыто, но тоже мечтает о нежности, неторопливости и страсти в постели. Иногда круто сделать это по-быстрому, в порыве, но иногда надо смотреть ему в глаза и шептать: «я люблю тебя», пишет cosmo.com.ua.

Он хочет видеть твою инициативу

Иногда мужчины делают вид, что хотят держать секс исключительно под своим контролем, но если поговорить с ними откровенно, то каждый будет рад, если девушка проявит инициативу в постели. Это предельно просто: достаточно, к примеру, просто сесть к нему на руки, когда он расслаблен и начать целовать шею, после чего запустить пальцы в его волосы…

Он хочет, чтобы ты выражала свои ощущения в звуках

Не надо кричать, имитируя услышанное в порно, но если ты в настроении, то и сдерживать стоны не надо. Добавь туда же пару пикантных словечек и его имя – ну кто от такого не возбудится?

Он хочет твоего активного участия

Поговаривают, что есть женщины, предпочитающие просто тихонько и недвижимо лежать, пока партнер «сделает свое дело». Так вот, таких не считают слишком эротичными, да и секс с ними наслаждением не назовешь. Другое дело – движение бедрами навстречу его движением, игра вагинальных мышц или даже шлепок по его попе в порыве страсти.

Он хочет коммуницировать

Если тебе больно/скучно/неудобно, дай об этом знать – он же не экстрасенс в самом деле. Если ты хочешь сделать это в машине, скажи об этом, если в принципе не в настроении для секса – тоже не молчи!

Он хочет, чтобы ты была уверена в себе

Нет ничего прекраснее, нежели секс с женщиной, которая себе нравится – со всеми достоинствами и недочетами, ну а занятие любовью с закомплексованной мышкой, которая сама же расскажет, настолько она «жирная» и непривлекательная – такое. Делай выводы и помни, что у плюс-сайз моделей в личной жизни все, как правило, супер.

Он хочет включать животные инстинкты

Представь: ты приходишь домой после жаркого летнего рабочего дня, где тебя уже ждет твой заведенный «альфа самец». Все, о чем он думает, это о том, чтобы спустить твои трусики, приподнять платье и предаться страсти прямо на полу гостиной, а ты в ответ на его активные действия, говоришь: «Погодите, Валерий, мне надо принять душ и запустить стирку». Валерий, услышав подобное, сразу превратиться из сексуального хищника в смущенного подростка. Или возьмем другую историю: он хочет овладеть тобой сзади и схватить за гриву, но ты же только сделала укладку. В общем, не убивай в своем котике животные инстинкты – иногда самый лучший секс случается именно на такой ноте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram