Названы 20 способов достичь оргазма

Быть фригидной нынче немодно, поэтому женщины, насмотревшись эротических фильмов и начитавшись любовных романов, старательно изображают в постели тигриц и нимфоманок.

Уже давно доказано – оргазм не только приятен, но и полезен для женского здоровья. В процессе разрядки вырабатываются повышенные дозы гормонов – эстрогена и тестостерона. Благодаря этому улучшается работа и состояние костных и мышечных тканей, сердечно-сосудистой системы. Женщина выглядит моложе. А люди, регулярно занимающиеся сексом, реже болеют гриппом, простудой и депрессиями.

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Быть фригидной нынче немодно, поэтому многие женщины, насмотревшись эротических фильмов и начитавшись любовных романов, старательно изображают в постели тигриц и нимфоманок. Однако фригидность, в которой себя подозревают некоторые неудовлетворенные женщины – явление редкое, передает edinstvennaya.ua.

Так почему же, согласно статистике, только 20% женщин полностью довольны качеством своей сексуальной жизни? Оказывается, несмотря на регулярные занятия сексом и частое чувство удовлетворения, мало кто себе представляем, что такое женский оргазм и от чего он зависит.

Какой бывает оргазм

Ученые, особенно американцы, очень любят проводить научные исследования такого вопроса, как дамский оргазм. Говоря по-научному, оргазм – это равномерные и постепенно угасающие спазмы женских половых органов, которые происходят с периодичностью в 2-3 секунды. Общая продолжительность разрядки может быть разной – от десятков секунд до 1-2 минут. Основная особенность женского оргазма – его множественность. Это означает, что сразу после первого оргазма женщина может сразу же испытать вторую волну, затем третью и так далее.

Оргазм бывает трех видов – клиторный, вагинальный и вневагинальный. Однако, испытывает все три вида удовольствия не каждая женщина. И не потому, что не способна – просто не научилась.

Клиторный оргазм присущ большинству женщин, он вызывается путем стимуляции лобка и клитора. Есть одно правило: чем больше внимания в прелюдии уделено этим областям, тем ярче оргазм. Проверенный и надежный метод достижения клиторного оргазма - мастурбация.

Как его достичь: во время полового акта сдвинь ноги как можно плотнее, тогда вульва станет теснее обхватывать пенис, и клитор будет стимулироваться через малые половые губы. Можно попросить партнера о дополнительных ласках этого деликатного органа – языком или пальцами. Еще один совет: иногда долгожданный оргазм не наступает из-за недостатка смазки. В этом случае можно попросить партнера потереть головкой члена о клитор.

Вагинальный оргазм вызван сокращением мышц влагалища. Сексологами подмечено: чем быстрее действует партнер, тем скоротечней женское удовольствие. А вот если он двигается размеренно, не торопясь – оргазм продлится дольше.

Как его достичь: прежде всего – нужно тренировать мышцы влагалища, ведь именно они отвечают за полноту удовольствия при вагинальном оргазме. Можно включить в комплекс утренней зарядки несложное упражнение: сжимать и разжимать мышцы влагалища, можно начать с 2-3 повторений, постепенно увеличив их количество до 15. Во время полового акта нужно напряч эти деликатные мышцы, слегка приподняв таз – оргазм будет намного ярче.

Как это ни печально, сила вагинального оргазма напрямую зависит от длины полового члена партнера. Если он не может похвастать фантастическими размерами пениса, ему нужно дать понять, что женщине нравятся частые фрикции. Или можн освоить позицию «наездница».

Внегенитальный доступен не всем: его может испытать, по мнению специалистов, одна из десяти женщин. Такие особы могут получить наслаждение от одного-единственного пламенного взора или легкого прикосновения к мужчине.

Статистика:

25 % женщин никогда не испытывали оргазм

25 % – обычно его симулируют

10 % – ненасытные нимфоманки

5 % – полностью равнодушны к сексу

10 % - женщин могут получить удовольствие только в компании другой женщины

Как бы ни старался партнер удовлетворить женщину, у него может не получиться - если она сама не подскажет ему верный путь к своему оргазма. А для этого необходимо лучше узнать свои собственные сексуальные предпочтения. Лучше проводить такие секс-опыты наедине с собой.

Эту технику предложила Барбара Кислинг, практикующий сексолог, автор бестселлеров «Язык секса. Как завести друг друга в постели» и «Как стать дрянной девчонкой в постели. Руководство для хороших девочек».

Это упражнение называется "Достижение кульминации".

Итак, перво-наперво необходимо успокоиться. Можно принять расслабляющую ванну, включить приятную музыку или просто спокойно полежать на кровати.

Следить за своим дыханием: несколько минут делать глубокие вдохи через рот, выдохи – через нос.

Начать ласкать себя. Поглаживая шею, грудь, половые органы, следи за своими ощущениями: насколько тебе приятны прикосновения к разным частям тела. Не нужно ставить задачи непременно возбудиться, главное – чтобы эти ласки были приятны.

Начни мастурбировать. Однако не пытайся быстро достичь результата: дело в том, что все мы – разные, и время, необходимое для достижения удовлетворения нам требуется различное.

Как только ты почувствуешь, что начинаешь заводиться, – остановись. Вновь подыши, глубоко и ровно, почувствуй, как возбуждение понемногу спадает. Немного успокоившись, начинай опять мастурбировать. Возбуждай себя до того момента, пока не станет выделяться смазка.

Вновь остановись, сосредоточься на дыхании. Понаблюдай за собой: может ли возбуждение само собой, без твоей помощи, подниматься или угасать в течение 4-5 минут?

Опять займись самоудовлетворением. Как только почувствуешь, что финишируешь, начинай дышать быстро-быстро, это поможет получить максимум удовольствия.

Барбара предупреждает: не стоит такие занятия превращать в нудную обязанность, ведь цель – удовольствие, за такое дело надо браться только с настроением и желанием.

Точка G – это такой себе бином Ньютона: все о ней наслышаны, а вот что это конкретно и где именно находится – не очень понятно. Открыл эту загадочную точку немецкий гинеколог Графенберг. Он доказал, что, стимулируя небольшой участок на верхней стенке влагалища, женщина может получить незабываемое удовольствие.

Оргазм, достигнутый при помощи точки G, ученые-медики относят к маточному оргазму, так как в этот момент происходит сокращение мышц паха и матки.

Главный вопрос: как ее найти? Исследуй свое тело в расслабленном состоянии: сглаженное полушарие размером 1-3 см, находящееся в 5 см от входа во влагалище, ребристое или слегка жесткое на ощупь, и есть точка G. Кстати, кое в чем немец все-таки ошибался: далеко не у всех женщин стимуляция этой области вызывает сексуальную разрядку.

Одна из самых удобных поз для стимуляции точки G – в позиции женщина снизу (не забудь положить подушку под поясницу). Мужчина, вводя пенис, должен стараться воздействовать на ту область влагалища, которая находится прямо под животом партнерши. Или попробовать коленно-локтевую позицию: стоя на кровати, обопрись на локти и колени, партнер при этом входит сзади.

Кроме тгго, малазийский сексолог Чуа Чи Ан утверждает, что есть некая AFE-зона (сокращенное название anterior fornix erotic zone – эротическая зона переднего свода). Вроде бы это место, богатое нервными окончаниями, способно приносить восхитительные ощущения. Найти ее не так просто: она располагается на передней стенке вагины, ближе к шейке матки. Но во время восхитительного секса, да еще и если партнер обладает мужским достоинством приличного размера, он наверняка не раз доводил тебя до экстаза прикасаясь к этому месту.

Ляг на живот, положи под бедра маленькую подушку, пусть партнер будет сверху. Очень важно, чтобы его движения были медленными и осторожными: есть незначительный риск травмировать шейку матки. Также попробуй позу "женщина сверху", только сядь спиной к партнеру, откинься назад и совершай медленные волнообразные движения. Если плавные и неспешные движения тебя заводят, поздравляем: вы добрались до этой загадочной AFE-зоны.

Стоит помнить, что стресс мешает интимной жизни – это доказано. Поэтому, неприятности, непорядок или ссоры нужно оставлять за порогом спальни.