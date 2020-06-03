Названы секреты девушек, которые всегда получают удовольствие от секса

Когда девушка применит советы на практике, ее сексуальная жизнь больше не будет прежней.

Когда девушка применит советы на практике, ее сексуальная жизнь больше не будет прежней, не говоря уже о том, что оргазм станет неотъемлемой частью каждого полового акта.

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Они умеют сказать партнеру о том, что не успели получить оргазм. Не советуем часами стоять у зеркала и репетировать фразы вроде: «Эй, милый, мне кажется, от нашей страстной сессии получили удовольствие не все», мы просто рекомендуем открыто говорить партнеру о том, что чувствуешь. Объясняй деликатно, но честно, не стесняйся давать подсказки относительно того, как именно он может приблизить тебя к кульминации. От этого выиграют оба партнера, пишет cosmo.com.ua.

Они пробуют все то, что хотят попробовать с партнером, наедине с собой. Если девушка сама умеет довести себя до оргазма, а также не стесняется экспериментировать (например, с анальной стимуляцией), то и в постели с другим человеком сможет получить от секса все. Важно не стесняться и не лениться — в сексе самопознание окупится.

Они любят свои половые органы и находят их красивыми вне зависимости от того, насколько регулярно делали в этом месяце эпиляцию. Как только девушка целиком и полностью примет себя «там», ее жизнь (не только интимная) изменится в лучшую сторону. Нет смысла стыдиться и отрицать свое естество — признав свою вагину самым совершенным созданием природы, девушка станет намного сексуальнее, а также перестанет переживать по пустяковым поводам во время секса.

Они не торопят себя в погоне за оргазмом и не стесняются просить у партнера столько времени, сколько требуется. Кто-то кончает за две с половиной минуты, а кто-то — за час. И тот, и другой вариант вполне нормальны. Будь терпима к себе и к своему сексуальному темпераменту, перестань волноваться из-за того, что тебе требуется больше времени, чем ему и оргазмы начнут приходить быстрее и быстрее.

Они без стыда смотрят 20 разных порнофильмов, чтобы понять, что возбуждает их сильнее всего. Во-первых, в просмотре картин эротического характера нет ничего плохого, а во-вторых, это отличный способ понять, что заводит в сексе, а что — нет. Главный критерий, на который стоит обращать внимание — хочется ли тебе помастурбировать, наблюдая за происходящим на экране. Если нет, смело переходи к следующему ролику.

Они относятся к своему телу с большой заботой и любовью. Ты не знаешь, в какой момент встретишь мужчину, секс с которым перевернет все твои представления об этом роде занятий и к этой встрече стоит подготовиться. Представь, что собираешься пробежать марафон, и начинай кормить свое тело только хорошей, здоровой едой, ложиться спать пораньше, регулярно тренироваться. Каждый раз, когда возникнет соблазн пропустить ежеутреннюю планку или растяжку, думай о том, как твое сильное, сексуальное тело сможет показать все свои возможности в постели с Брэдом Питтом. Это мотивирует.

Они испытывают оргазм ежедневно. Однажды Шэрон Стоун спросили, в чем секрет ее неувядающей красоты и молодости, на что она ответила: «Один оргазм в день — вот что помогает мне быть в форме». Предлагаем вдохновиться ее примером и доводить себя до оргазма каждый день. Придерживаясь этой привычки хотя бы две недели, ты заметишь, что кожа приобрела здоровое свечение, настроение стало лучше, а сон - крепче.

Они делают упражнения Кегеля. Об элементарно простых, но в то же время действенных сокращениях мышц тазового дна сказано уже очень много, но мы не устаем напоминать: делай их ежедневно. Перечислять преимущества от их выполнения можно бесконечно, но главные: уменьшение болей при ПМС и месячных, более легкое достижение оргазма и более интенсивные ощущения во время секса, причем не только твои, но и партнера.

Они каждый день делают себе комплименты. Объявляем войну комплексам. Удели три минуты утром и вечером для того, чтобы раздеться догола, встать перед зеркалом и похвалить каждую часть своего прекрасного тела и через месяц ты себя не узнаешь. Как, впрочем, не узнает тебя и бойфренд: грудь, которая раньше казалась тебе маленькой, а также бедра, которые ты считала чересчур пышными, начнут получать от него комплименты.

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