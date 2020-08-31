Как определить размер члена / фото depositphotos.com
Ученые Чой, Ким, Янг и Юн провели любопытное исследование. Они несколько месяцев измеряли пальцы мужчин и их половые органы.
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Результаты они опубликовали в "Азиатском журнале андрологии", передает maximonline.
В итоге ученые пришли к выводу, что размер эрегированного пениса можно определить по соотношению ваших пальцев. То есть, если указательный палец по отношению к безымянному короче, то пенис - длиннее.
Это объясняется тем, что высокий уровень тестостерона в утробе матери стимулирует рост как пениса, так и безымянного пальца.
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