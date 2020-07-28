Названы топ-8 прикосновений к мужчине, ради которых он пойдет на все

Прикосновения - это интимнее поцелуев.

Давно известно, что прикосновения могут быть интимнее поцелуев и даже самого секса.

Они помогут вам расположить к себе мужчину, передает mizhnamy.

Извинение

Если вы извиняетесь, то положите свою руку на колено мужчине и немного зажми. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до его лица, иначе он будет взбешен. А колено - это более нейтральная зона.

Просьба о помощи

Протяни партнеру руки ладонями вверх и попроси его положить свои руки на твои. В такой момент мужчина почувствует доминацию и захочет тебе помочь.

Конфликт

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Если во время конфликта вы хотите успокоить партнера, то положите руку ему на плечо, а затем сразу убери. У мужчин очень сильные плечи, а когда вы твердо положите на него руку, то партнер поймет, что ситуация опасна.

Уговоры

Если вы хотите уговорить любимого что-то сделать, то возьмите его за руки так, чтобы его руки оказались внизу. А затем скрестите свои пальцы.

Отдых

Чтобы мужчина полностью расслабился рядом с вами, нежными движениями проведите ладонью по шее вдоль движения волос и помассируй шею.

Комплимент

Шлепните мужчину по попке. Поверьте, такой знак внимания будет куда красноречивее ваших слов.

Шалости

Проведи рукой по внутренней стороне его бедра. Она очень чувствительна, поэтому такое прикосновение партнера моментально возбудит.

Вместо "я тебя люблю"

Проведи рукой по его щеке, а потом можешь поцеловать. Лицо - это одна из самых интимных частей тела мужчины.

Как сообщал УНИАН, незамужние и бездетные женщины самые счастливые.

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