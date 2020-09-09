Миссионерская поза - это классика жанра, однако существуют способы разнообразить ее и сделать более страстной.

Не все мужчины хорошо относятся к старой доброй классике, но ее обожают девушки. Кроме того, как бы мужчины ни вертели носом, время от времени они хотят быть очень близко к телу партнерши, что может обеспечить миссионерская поза.

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По данным опросов, больше всего девушек возбуждает ощущение того, что они желанны. Это ощущение можно «включить» буквально за секунду, если парень забросит твои ноги себе на плечи, чтобы как можно скорее в тебя войти. Кроме того, этот трюк обеспечит наиболее глубокое для миссионерской позы проникновение, пишет cosmo.com.ua.

Тесные объятия

Как только ты сожмешь ноги вместо того, чтобы разводить их в стороны во время секса в миссионерской позе, твои ощущения усилятся многократно. Такая уловка хороша для парней с небольшим пенисом – так его «друг» будто бы заполнит тебя, и не будет выскальзывать. Кроме того, опция понравится ленивым девушкам: тебе не придется активно двигаться, можно просто вращать бедрами лежа и получать удовольствие.

Коробка передач

Ляг на спину и подожми ноги к груди, позволив ему взять тебя за лодыжки. В таком положении он может фактически менять с их помощью угол проникновения, поднимая твои ноги выше и опуская ниже, разводя в стороны или сильнее сжимая. Задача – найти способ, который позволит тебе кончить незамедлительно.

Коты и кошечки

Эта поза – вариация на тему техники коитального выравнивания, которая делает миссионерскую позу до невозможности оргазмичной. Суть в том, чтобы он приподнялся на локтях и расположил свой таз немного выше твоего – так его лобковая кость будет постоянно стимулировать твой клитор. Он может вращать бедрами по кругу, двигаться в стороны и вверх-вниз – любое из этих движений принесет вам обоим неземное удовольствие. А еще в этой позе можно обмениваться нежными взглядами и страстными поцелуями в момент оргазма.

Крестное знамя

Если природа одарила мужчину слишком щедро, попробуйте эту вариацию миссионерской позы – в ней он не сможет войти очень глубоко и причинить тебе этим боль. Начни в классическом положении, затем попроси бойфренда сместиться в сторону на 45˚ так, чтобы ваши тела образовали крест или букву Х. Он входит в тебя под углом, а ты получаешь возможность любоваться прекрасным видом на его упругие ягодицы и спину.

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Автор: УНИАН