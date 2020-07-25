Топ-10 ошибок, которые ты совершаешь при минете (18+)

Принося удовольствие мужчине, не забывай и сама наслаждаться процессом.

Минет давно перестал быть экзотическим подарком для мужчины: сотни статей в интернете о новых техниках, тысячи обсуждений, сглатывать или нет, миллионы советов для женщин, как доставить мужчине больше удовольствия. Но для многих женщин минет до сих пор является повинностью, которую они выполняют, потому что «так надо», каждый раз забывая, что в сексе не бывает никаких «надо».

Делимся 10 самыми частыми ошибками.

1. Ты делаешь это, хотя тебе совсем не нравится. Оба партнера должны получать удовольствие от секса. Это, пожалуй, единственное надежное правило, которое должно соблюдаться всегда. Если тебе не хочется брать его член в рот — это твоё право и твой выбор. Не бывает никаких «все это делают» или «сделай мне подарок». Подарок тоже должен быть радостью для обоих партнеров, пишет Cosmo.

2. Пытаешься сделать «глубокий минет». Хочешь честно? Никто не может его сделать. Скажем больше: это совершенно не нужно. У члена нет встроенного лота, и ему безразлично, насколько глубоко в твоем рту он находится. Все истории о том, как какая-то твоя подруга использовала лидокаин, чтобы сделать ему «глубокую глотку», — сказки. (Никогда не делай этого!) Едва ли твой партнер угадает, касается ли головка его члена твоего нёба или задней стенки твоего горла. А рвотный рефлекс есть у всех.

3. Всегда делаешь его на коленях. Да, так всегда делают в фильмах. Порноактрисы толкают партнера в кресло, раздвигают его колени и медленно опускаются между ними, склонив голову. Во-первых, это неудобно: и для твоих коленей, и для твоей шеи. Во-вторых, ты быстро устанешь, и минет перестанет быть в удовольствие. Проще всего вам обоим забраться в кровать, а тебе немного сползти вниз. Это банально удобнее.

4. Пускаешь в ход зубы. В этих вопросах парни непреклонны — не бывает «немного зубов», им совершенно точно не нравится, когда что-то твердое задевает их член. С другой стороны, если ты слегка дотронулась до него, трагедии тоже делать из этого не надо. Честно, ты не прокусишь его до основания.

5. Не подключаешь руки. Тебе совсем не обязательно все время делать это ртом. На самом деле, если ты устала, то спокойно можешь оставить во рту только головку, а остальную работу делать руками. Погладь основание его члена, поиграй с яичками, дотронься до его сосков, если дотянешься. В общем, это все «по правилам».

6. Снова и снова пытаешься сделать это в позе 69. Эта поза — какой-то «священный грааль» секса. Все о нем слышали, каждая хочет его попробовать, но никто не уверен, зачем это нужно. Эта поза эффектно смотрится на экране, но в жизни она удобна лишь единицам. Если ты будешь сверху, будь готова к тому, что процесс превратится в игру «вылови яблоко из таза». Зато будет повод постоять в «планке».

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7. Глотаешь. Очень деликатный момент, это правда. Не побоимся повторить: если тебе не нравится, ты не должна этого делать. Глотание спермы — больше психологический и эстетический момент для мужчины. Если тебе не нравится вкус, у тебя есть варианты: например, ты можешь держать под рукой салфетку, чтобы незаметно сплюнуть после того, как он кончил. Или подгадать момент и дать ему кончить тебе на грудь или на лицо.

Конечно, не стоит сразу бежать в ванную, чтобы сплюнуть сперму, это действительно может показаться оскорбительным.

Кстати, вкус его спермы напрямую зависит от того, что он ест. Если он перед этим, например, выпил алкоголь или съел чеснок, сперма на вкус будет горькой. А вот фрукты способны в прямом смысле слова «подсластить пилюлю».

8. Забываешь о себе. В конце концов, ему будет гораздо приятнее, если ты тоже будешь получать удовольствие. Да, вряд ли ты достигнешь оргазма, работая языком. Подключай руки! Мастурбация во время минета — отличный способ провести время. Прекрасно, если ты сама заведешься.

9. Не рассчитываешь силу. Не надо сжимать его так, будто ты намерена выдавить оргазм. То же касается и игры с яичками: это одно из самых чувствительных мест на теле мужчины, поэтому не вздумай кусать их!

10. Слишком сухо. Парни устроены иначе, чем мы, и у них почти не вырабатывается естественной смазки, поэтому не пожалей слюны. Если подключаешь руки, лучше добавить на ладони немного любриканта, чтобы не массировать член сухими руками. Кстати, если вы используете презерватив для орального секса, ты можешь выбрать презерватив с фруктовым вкусом.

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