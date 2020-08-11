Глубокая глотка: как сделать королевский минет (18+)

Техникой "глубокая глотка" может овладеть каждая.

Секс - это процесс, во время которого хочется разнообразия. Недостаточно овладеть стандартными позами или научиться делать минет. Всегда нужно удивлять партнера. чтобы отношения не остывали.

Сегодня мы разберемся с техникой "глубокая глотка". Поверьте, каждая девушка сможет ею овладеть.

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Искусственный фаллос

В первую очередь, вам стоит потренироваться на резиновом члене. Иначе вы рискуете срыгнуть прямо на своего мужчину. А это, как вы сами понимаете, страсть между вами не разожжет. Итак, берете фаллос и засовываете потихоньку в рот. Попробуйте сделать это под разным углом, чтобы понять, какой положение члена во рту вам подходит. Затем испытайте, сколько сантиметров вы можете взять, чтобы не вызвать рвотный рефлекс. В общем поэкспериментируйте.

Как контролировать рвотный рефлекс

Нанесите смазку на член мужчины, чтобы не наградить его содержимым вашего желудка. Затем подберите позу, в которой вам будет удобно контролировать процесс. Когда вы будете готовы, то откройте рот пошире, высуньте язык, сделайте глубокий вздох, вставьте член и продвигайте его потихоньку. Если почувствуете "ком в горле", высуньте член и передохните. Если вы боитесь делать глубокий минет, то можете использовать специальные спреи, которые заморозят ваше горло и вы ничего не почувствуете.

Дыхание

Очень важно правильно дышать во время выполнения глубокого минета, иначе вы рискуете задохнуться с членом в горле. Дышать с фаллосом во рту практически невозможно, поэтому попробуйте перед заглатыванием вдохнуть как можно больше воздуха, а потом выдыхать "короткими очередями".

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Диана Могилевич