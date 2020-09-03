Одно из самых распространенных заблуждений - минет всегда должен быть глубоким. Однако совсем наоборот, минет не всегда должен быть глубоким.

Не все подруги секс-эксперты, и не все специалисты могут разобраться в мифологии орального секса, вокруг которого существует немалое количество заблуждений.

Читайте также"О чем мечтают мужчины": названы техники феерического минета (18+)Издание cosmo.com.ua собрало самые распространенные небылицы в этой теме.

Минет всегда должен быть глубоким

Наоборот, минет не всегда должен быть глубоким. Он ведь состоит и из поцелуев, и из облизываний, и из покусываний. Поэтому глубокий минет лишь один из пунктов орального секса, а не то, как он должен быть выполнен.

Оральный секс безопасен

И да, и нет. От него женщина не забеременеет, но подхватить инфекцию можно. Так, при оральном сексе такие же высокие шансы заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем.

Мужчины не любят делать кунилингус

А еще стирать, выбрасывать мусор и спать без носков. На самом деле, все очень индивидуально и зависит от конкретного мужчины. И если бывший не любил делать кунилингус, это исключительно его проблема, а не твоя. Уверены, твой нынешний (или будущий) парень воплотит все пожелания.

Оральный секс должен заканчиваться оргазмом

Вообще, хорошо бы, но это тоже не обязательно. Особенно, если оральный секс — прелюдия перед вагинальным. А значит, вы с партнером должны только разогреться. Но если вы уверены в силах и возможностях друг друга, оргазмов может быть сколько угодно и когда угодно.

Минет — это удовольствие только для пениса

А как же яички, мошонка, промежность и анус? Они тоже могут стимулироваться во время минета. Более того, иногда при этом оргазм наступает даже быстрее, чем в случае воздействия только на пенис.

Перед минетом нужно чистить зубы

Чтобы член ощущал запах мяты и ромашки? Ему это не нужно. Медики категорически против чистки зубов перед оральным сексом. Иначе в микро-ранки и трещинки, которые могут образоваться из-за физического трения щетки по деснам, попадут микробы и патогенные организмы из предэякулята и спермы, вызвав воспаления.

Ананасовый сок делает сперму сладкой

По такому принципу после ужина в ресторане выделения должны пахнуть сочным стейком или креветками на гриле. Но ни спермовыводящие протоки, ни сам процесс образования спермы никак не связаны в ЖКТ. Продукты не влияют на вкус или запах выделений. Зато могут медицинские препараты, алкоголь и никотин. От них сперма начинает горчить, а иногда и неприятно пахнуть.

Мужчина должен эякулировать в рот

Ну если ты от кого-то и слышала такое мнение, скорее всего, этот кто-то с членом и очень любит эякулировать именно в рот. Потому что в принципе, это не главное требование. Эякулировать можно и на грудь, и на живот, и на спину. Здесь уже кому как больше нравится.

Секс-гаджеты в оральном сексе не используются

Оральный секс не связан исключительно со ртом. Поэтому можешь смело экспериментировать с вибраторами, пульсаторами и другими гаджетами, которые сделают каждое ощущение еще более ярким и приятным.

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Автор: УНИАН