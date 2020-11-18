Четверть женщин на планете во время локдауна и домашнего заточения страдают от гормональных сбоев.

Если вы в числе тех женщин, кто столкнулся с нерегулярными менструальным циклом с тех пор, как началась пандемия, — поверьте, вы не одиноки. Согласно опросу британской Королевской школы акушеров-гинекологов среди шести тысяч женщин — больше половины респондентов заметили изменения в менструальном цикле.

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Большинство было озадачено тем, почему их месячные внезапно стали хуже — более болезненными, обильными или нерегулярными. Почему же это происходит? Стресс и переедание называют главными виновниками этой нездоровой тенденции, пишет Elle.

Любой стресс — будь то спонтанная поездка, рабочий дедлайн или эмоциональная турбулентность — может моментально нарушить хрупкий механизм женского организма. Очевидно, что с начала пандемии уровень стресса взлетел до небес абсолютно для всех. И особенно сильно пострадали женщины, столкнувшиеся с новой реальностью: работой на дому, бесконечным контролем над детьми и домашними делами без посторонней помощи и, возможно, финансовой неопределенностью. Для 20-25% дополнительный колоссальный стресс проявился в том, что они пропустили один или два цикла. (Нормальный женский цикл обычно составляет 22-35 дней. Любое отклонение от нормы +/- 10 дней в гинекологии называют «нерегулярным».)

В числе других возможных причин ученые называют фактор переедания (как правило, это так же связано со стрессом). Увеличение веса традиционно влечет менструальные сбои. Прибавьте к этому повышенную раздражительность, приливы жара и болезненные ощущения в груди. В крови таких пациенток, как правило, можно обнаружить высокий уровень пролактина — гормона, который высвобождается в ответ на стресс, он-то и портит и без того не самое комфортное время менструации.

В дополнение — малоподвижный образ жизни обостряет так называемый синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Вот почему даже на «удаленке» очень важно находить время для умеренных физических нагрузок!

Еще одно антропологическое наблюдение ученых: исторически сложилось, что любое крупномасштабное нарушение в обществе в первую очередь приводит к целому ряду проблем сексуального и репродуктивного характера именно у женщин. Так, например, во время эпидемии Эболы (2014-2016) в ряде африканских стран был зафиксирован резкий рост материнской смертности. В июньском докладе Института Гуттмахера — ведущей американской исследовательской организации, занимающейся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья женщин, — было указано, что чуть больше трети опрошенных пациенток хотели бы в период пандемии отложить беременность или кардинально меняли свое мнение относительно количества детей.

Как с этим бороться

Чтобы снизить пагубные последствия изоляции, британские акушеры настоятельно рекомендуют в дополнение к регулярным аэробным упражнениям обязательно заниматься йогой и медитацией. Это поможет снизить уровень стресса, что, в свою очередь, восстановит баланс гормонов и, надеемся, поможет регулировать ваши циклы.

Если это не йога или физические упражнения, попробуйте просто выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, или посмотреть фильм, который вам нравится. Управление стрессом у всех все же происходит по-разному. Кроме того, будет разумно все-таки сделать тест на беременность и в качестве профилактики обратиться за советом к своему гинекологу.

Менструальный цикл: что стоит знать

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Автор: УНИАН