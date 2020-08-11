Открывай новые границы: секс-позы для твоего личного удовольствия (фото 18+)

Даже если тебе в настоящий момент не повезло обзавестись партнером, вполне можно самой открыть новые границы своей сексуальности и наслаждаться оргазмом.

Если у тебя нет партнера или он находится далеко, это вовсе не повод лишать себя оргазма. Игры с самой собой порой куда интереснее парного развлечения.

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Кроме того, это еще прекрасный способ открыть новые границы своей сексуальности, пишет Cosmo.

5 поз для сольного оргазма

Водный баланс

Эта поза идеально подходит для твоего СПА-вечера. Зажги свечи, прими ванну, а потом открой кран и устройся поудобнее. Струя воды должна быть правильного напора и температуры. Тогда ощущения будут идти по нарастающей. Если хочешь продлить удовольствие, попробуй чередовать холодную и горячую воду. Кстати, еще можешь воспользоваться проверенной схемой — насадкой для душа.

Двойное касание

Ляг на спину. Одну руку заведи назад, вторую — как в классическом варианте сверху. Таким образом ты сможешь не только стимулировать клитор, но и пальцами проникать во влагалище. В этой позе, кстати, оргазма достигнешь намного быстрее обычного.

Помощь друзей

Для этого варианта тебе понадобятся фаллоимитатор и вибратор. Каждая секс-игрушка будет отвечать за свою зону. Советуем чередовать их, а в конце пусть оба послужат твоему удовольствию.

Руки вниз

Эта поза — очень чувственна. Ляг на живот и опусти руку вниз. Кисть должна свободно двигаться. В таком положении тебе будет легко пальцами нащупать нужные зоны. Ты сможешь одновременно и стимулировать клитор, и массировать точку G.

Зеркальные игры

Это классический вариант мастурбации. Просто перед зеркалом. Обещаем, тебе понравится наблюдать за собой. Все, что нужно, это зеркало в пол. Устройся поудобней, чтобы хорошо все видеть, и получай удовольствие.

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