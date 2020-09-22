Мастурбация - это естественный процесс.

Каждый человек хоть раз в жизни мастурбировал. И это вполне нормально, ведь пока мы сами не узнаем свое тело, никто не сможет доставить нам удовольствие в сексе.

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Мастурбация помогает снять усталость, она бодрит и дарит хорошие ощущения. Пока эта привычка не мешает вам жить, то избавляться от нее не стоит. Бывает, что партнер против, когда его любимый человек мастурбирует. Попробуйте обсудить этот вопрос. А если не поможет, то обратитесь к сексологу.

Что касается каких-то религиозных убеждений "никакого секса до свадьбы" или "мастурбация - это измена", то здесь есть два ответвления. Если это ваш сознательный выбор, тогда вы можете отказаться от мастурбации. А если вы делаете это под напором общества, то лучше отдайте предпочтение самоудовлетворению, а не тому, кто что вам говорит.

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Автор: Диана Могилевич