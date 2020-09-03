Некоторые предметы могут быть опасны для вашего здоровья.

Мастурбация - это неотъемлемый процесс познания себя и своего тела. При этом девушки часто используют предметы, которые могут быть опасными. Мы предлагаем вам разобраться, что это за предметы и почему их нельзя засовывать во влагалище.

Фрукты и овощи

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На них содержатся пестициды, которые могут вызвать раздражение на слизистых. Поэтому эти предметы лучше не использовать. Но если уж сильно хочется попробовать сделать "это" с огурцом, то не забудьте надеть на него презерватив.

Бытовые предметы

На них остаются бактерии, которые не нужны вашему влагалищу. Также они могут не подходить по форме. В итоге влагалище может быть повреждено. Речь идет о таких предметах, как расческа, плойка, скалка, флаконы.

Пылесос

Однажды в Германии произошла нелепая ситуация, когда пенсионер решил засунуть член в трубку пылесоса и включить его. Может оргазм он и получил, что его пенис пришлось доставать врачам.

Градусник

Да-да, даже такие случаи были. Использовать градусник для мастурбации строго запрещено. Ведь он может сломаться и на вашу слизистую попадет ядовитая ртуть и стекло.

Душ

Душ - прекрасный инструмент для мастурбации, если направлять его исключительно на клитор. Но вода, под напором направленная во влагалище, вымоет вам всю микрофлору.

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Автор: Диана Могилевич