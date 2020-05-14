Здоровый и приятный способ познать себя лучше: эксперты рассказали о секретах мастурбации

Вы возбуждены, грустите или испытываете стресс. Чем быстро можно помочь? Да, мастурбацией. Бесплатно, эффективно и не вызывает привыкания (ну, почти).

Мастурбация – это не только наслаждение, но и хороший способ снять стресс, расслабиться, преодолеть трудности со сном, а еще научиться удовлетворять себя, ведь мастурбируя вы лучше поймете, что вам нужно в сексе и что вас возбуждает. Более того, знакомство с собственным телом через мастурбацию сделает партнерский секс намного лучше, ведь вы сможете сказать, от чего испытываете удовольствие.

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Многие из нас на самом деле не знают, от чего получают удовольствие. Поэтому мастурбация – это возможность познакомиться со своим телом без какого-либо давления, желание угодить кому-то другому или переживания, как мы выглядим во время секса, пишет Wonderzine Украина.

Это шанс по-настоящему исследовать то, что вам нравится, без каких-либо ограничений.

Когда мы мастурбируем, организм высвобождает ряд гормонов, которые улучшают настроение. Да, это эндорфины, во время высвобождения которых, мы чувствуем временное повышение настроения и получаем удовольствие.

Во время оргазма у женщин снижается активность той части мозга, которая связана со страхом и переживаниями, а организм стимулирует высвобождение окситоцина. По опросам, для 39% женщин, которые мастурбируют, потребность в расслаблении – повод заняться мастурбацией. Риск депрессии понижается благодаря выбросу эндорфинов. Поэтому снимать стресс мастурбацией – самый безопасный метод. А еще высвобождение окситоцина способствует крепкому и здоровому сну.

Секреты мастурбации

Первый шаг к успешной мастурбации – понимание строения и функций собственных половых органов. Даже если вы путаете их названия, это не так важно. Главное – уметь ими пользоваться.

Еще классно в мастурбации том, что здесь можно быть просто собой и не думать, как ты выглядишь, волосы на твоих ногах или нет, как и что делаешь, чтобы получить удовольствие. Также совсем не важно, достигнете ли вы оргазма или нет, и вместо того, чтобы заморачиваться такими вещами, можно просто сосредоточиться на том, насколько вам хорошо.

Кстати, современные исследования не предлагают делить оргазм на вагинальный и клиторальный. Они вводят понятие клиторогинального комплекса и предлагают называть оргазм у женщин единственным словом – женским.

Вы, наверное, знаете, как изменение среды помогает нашему настроению. То же касается секса вдвоем, так и мастурбации. Зажгите ароматические свечи, включите музыку и приглушите свет, примите теплую ванну или выпейте бокал вина, если это поможет вам. Чтобы вас никто не беспокоил – отключите телефон и закройте дверь. Чтобы разогреть воображение, можно присоединить к делу эротические видео или порно. Настройтесь на определенный отрезок времени, который вы отводите только для себя. Ведь мастурбация – это не то, чем стоит заняться, когда есть свободные 5 минут (хотя, когда очень хочется, почему бы и нет), и лучше выделить на это достаточно времени.

Прелюдия

Так, прелюдия важна не только в партнерском сексе, но и в мастурбации. Перед тем, как начать стимулировать половые зоны, можете погладить свое тело, уделяя внимание груди и бедрам. Это можно делать как руками, так и секс-игрушками. Это пробуждает наши чувства, когда мы дойдем до клитора, он уже будет готов к стимуляции.

Вверх-вниз

Это одна из самых распространенных техник мастурбации, с нее можно и начать. Сосредоточьтесь на клиторе, пальцем сначала легонько, а потом чуть с нажимом начните водить по клитору вверх и вниз. Также можно зажимать клитор между двумя пальцами, разнообразя стимуляцию.

Конечно же, можно экспериментировать с силой и длительностью нажатий.

Долго и медленно

Используя один или несколько пальцев, очень легонько и мягко скользите от клитора до отверстия влагалища и обратно. Слушайте свое тело, чтобы почувствовать, что именно доставляет наибольшее удовольствие. Потом экспериментируйте с быстрыми и более медленными нажатиями. Вы можете не почувствовать оргазма от таких действий, но это отличная техника мастурбации, чтобы изучить свои ощущения и понять, что является самым приятным.

Из стороны в сторону

Это еще одна простая и понятная техника мастурбации, ориентированная на клитор. Как следует из названия, нужно совершать горизонтальные движения, касаясь клитора.

Некоторым нравится нежный контакт – едва касаясь клитора. Другим нужен более интенсивный. Как всегда, придется попробовать разные варианты, чтобы понять, что именно вам нравится. В процессе попробуйте разные скорости, изменяйте силу нажатий и пользуйтесь смазкой, чтобы не травмироваться.

Этот способ мастурбации идеально использовать в любой позиции во время секса, если вы хотите добавить стимуляции клитора.

Like a DJ

Этот способ настолько же действенный, насколько простой, можно даже сказать, что он работает безотказно. Все, что вам нужно, – это взять несколько пальцев, разровнять их и потереть клитор круговыми движениями, как диджей во время вращения пластинки.

Под душем

Если вы еще не использовали душ, чтобы получить оргазм, то много потеряли! Все, что вам нужно, это душевая насадка, которую можно направлять к своей вульвы. Все, кто практикует этот способ мастурбации, утверждают, что это чрезвычайно приятные ощущения.

Просто настройте приятную температуру воды, отрегулируйте силу напора и направляйте вверх и вниз от клитора до влагалища.

Фінгеринг

Научившись получать удовольствие от стимуляции клитора, переходим к изучению себя изнутри. Основная техника достаточно проста: нужно уложить смазанный палец или два внутрь влагалища, нажимать и стимулировать там, где это наиболее приятно. Чтобы достичь пика, можно стимулировать клитор и влагалище синхронно.

С вибратором или дилдо

Оргазм с помощью вибратора, как правило, более быстрый и интенсивный, чем без него. Магазины секс-игрушек предлагают большое количество вибраторов – как клиторальных, так и вагинальных. Какой лучше выбрать, мы недавно писали в статье: Как выбрать вибратор: все, что нужно знать. Важно лишь выбрать тот, который отвечает вашим потребностям и желаниям.

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Не забывайте о прелюдии – прежде, чем начать стимуляции фаллоимитатором, нужно сначала подготовить свое влагалище. Это можно сделать, поглаживая клитор и вульву, постепенно проникая во влагалище. Заранее нужно нанести достаточное количество лубриканта, чтобы облегчить проникновение и не травмироваться.

Большинство чувствительных нервных окончаний находятся в первой трети влагалища, поэтому совсем не обязательно глубоко проникать, чтобы получить максимум удовольствия от мастурбации с фаллоимитатором.

Некоторым вообще не нужно двигаться, чтобы наслаждаться использованием дилдо. Вы можете просто ввести его во влагалище, чтобы вам было комфортно, и держать там, пока вы стимулируете клитор до оргазма. Игрушка может усилить ваш оргазм, даже если вы не совершаете движений.

Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится

Ничто не убивает оргазм так, как страх не иметь оргазма. Поэтому старайтесь не думать и не зацикливаться на этом. Так случается, что некоторым весьма трудно достичь оргазма, и на это нужно много времени. Но это нормально.

Важно помнить простую вещь: если даже с первого, второго раза не получилось – не опускайте руки. Практика поможет развить свои ощущения и приблизиться к цели, особенно, если вы новичок в этом деле. Кому-то приятнее удовлетворять себя руками, другим – пользоваться игрушками, а некоторые отдают предпочтение душу. Мастурбируйте столько, сколько захотите, и со временем вы найдете то, что вам больше нравится.

Как только вы научитесь любить себя, вы сможете объяснить своему партнеру или партнерше, что вам нравится. Вы также можете разнообразить секс и предложить новые способы и игрушки – если ему или ей комфортно.

Почти все способы мастурбации можно использовать в партнерском сексе, поэтому ни в чем себе не отказывайте.