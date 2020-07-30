Эксперты назвали 7 признаков того, что ты избегаешь любви и отношений

Зависимость в отношениях это, конечно, совсем не хорошо, но строя из себя максимально независимого человека ты никогда не получишь качественные и нормальные отношения.

Период расставания, иногда, накладывает свой отпечаток на наши будущие отношения и восприятия любви в целом. Мы собираем себя по кусочкам, словно мозаику, и закрываемся от тех, кого потенциально можем полюбить.

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Есть те, кто объективно понимает, что их действия указывают на всевозможные попытки избежать привязанностей к кому-либо. А есть те, кто просто не понимает, почему же не клеится снова и снова, пишет Tochka.net

Предлагаем 7 признаков того, что ты избегаешь любви и отношений.

Ты постоянно стремишься к независимости

Зависимость в отношениях это, конечно, совсем не хорошо, но строя из себя максимально независимого человека ты никогда не получишь качественные и нормальные отношения. Например, если ты вдруг заболеешь и вместо того, чтобы попросить своего парня позаботиться о тебе, будешь заказывать доставку лекарств из аптеки - задумайся о том, не хочешь ли ты просто избежать привязанности?

Ты посвящаешь себя всем, кроме отношений

Конечно, хобби, работа, друзья, семья и увлечения - это очень здорово. Но разве ты никогда не задумывалась о том, что проводя со своим мужем всего один вечер в неделю, ты рискуешь так и не построить с ним никаких отношений? Сложно быть с тем, кто отдаст предпочтение тебе поход в спортзал 5 раз в неделю, работу, друзей и еще тысячу "очень срочных и важных дел", а тебе выделит всего пару часов в неделю. Да и зачем вообще?

Ты не проявляешь эмоций

Любовь невозможна, если нет эмоциональной близости и минимальной уязвимости, поэтому лучший способ избежать развития отношений - это избегать эмоций вообще. Пока ты не впустишь человека в свою жизнь, ты будешь в числе тех, кто избегает любви.

Ты часто молчишь на свиданиях

Но не потому, что нашла того, с кем приятно помолчать, а потому, что просто не хочешь ничего о себе рассказывать. Классический способ избежать привязанности и отношений в принципе, но хватит ли тебя надолго?

Ты придумываешь миллион причин, чтобы не идти на свидание (даже с парнем мечты)

Не важно что произошло: роды соседской кошки; температура +22, а не обещанные синоптиками +23 за окном; выход нового альбома Тейлор Свифт - если все эти абсурдные вещи заставляют тебя отменить свидание, то, скорее всего, ты просто бежишь от чувств. И немного стряхиваешь на сумасшедшую, признаться честно.

Тебе часто бывает много твоего партнера

Одно дело, если он не слезает с тебя и просит ходить с ним за руку 24/7 - тут ясно. Но если вы видитесь два раза в месяц уже несколько месяцев подряд, то этот график стоит изменить (если ты, конечно, не боишься влюбиться).

Ты не знаешь, чего хочешь

Если на все вопросы парня ты отвечаешь "наверное", "может быть" и тому подобное - скорее всего, ты не знаешь, чего хочешь, а потому и бежишь от близости. Ну а парень бежит за тобой. И в этих бегах не победит никто.

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