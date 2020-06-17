Лучшая любовница: названы простые правила для раскрепощения в постели

В разговоре рождается не только истина, но и хороший бурный секс. Даже беседа не всем дается легко и сразу, поэтому придется постараться.

Научись говорить о своих желаниях и слушать партнера

В разговоре рождается не только истина, но и хороший бурный секс. Даже беседа не всем дается легко и сразу, поэтому придется постараться. Если же ты не знаешь, с чего начать, спроси своего мужчину, что бы он хотел поменять или улучшить в постели: позы, движения, скорость, предварительные ласки. Так ты узнаешь о том, что нравится партнеру. А если он действительно тебя любит, спросит и о твоих желаниях. Глубоко вдохни и расскажи все как есть. Сможет ли он сразу реализовать твои фантазии и получится ли это сделать у тебя, вопрос второстепенный. Главное – вы уже поговорили, а значит, стали еще ближе. Соответственно, и причин стесняться или чувствовать себя зажатой рядом с ним стало меньше.

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Старайся выглядеть и одеваться сексуально

Если чувствуешь себя неуверенно или скованно в сексе, причиной может быть то, что ты себе не нравишься. Забыла помыть голову, надела не то белье, купила некрасивое платье – чего только не говорят девушки, недовольные своим отражением в зеркале. И, в отличие от психологических проблем, которые не позволяют отдаться партнеру сполна, эти можно легко и быстро решить. Пойди к косметологу или парикмахеру, сделай маникюр и педикюр, займись спортом, найми стилиста и выбери с ним одежду, которая будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Это поможет тебе почувствовать себя уверенной и привлекательной. Только не переусердствуй: сексуальность – это умение красиво флиртовать, быть женственной и притягательной, а не яркий макияж, высокие каблуки и глубокие декольте, пишет cosmo.com.ua.

Займись активным спортом

Прежде всего, это полезно для фигуры и здоровья. Бег, прыжки, плавание или танцы действительно улучшают самочувствие, нормализуют артериальное давление и помогают крепче спать. Но если мы говорим о скованности в сексе, эти активные виды спорта привнесут в твою жизнь энергию, движение и раскроют резервы тела, о которых ты, может быть, даже не знала. К тому же, таким образом ты работаешь в команде с тренерами или другими участниками, что повышает твои коммуникабельные навыки и делает более открытым человек. Кстати, лучше остальных в этом случае полезны аэробика, пилатес и, конечно же, pole dance.

Изучай свое тело и игрушки для секса

Без этого никак. Ты должна знать все свои эрогенный зоны и понимать, что твоему партнеру нужно сделать, чтобы доставить тебе удовольствие. Поэтому смело используй для самопознания пальцы и секс-игрушки. Не важно, будешь ты мастурбировать сама или использовать для этого вибраторы, в любом случае, поймешь, какие движения твоему телу нравятся больше всего и сколько лично тебе нужно времени, чтобы достичь оргазма. Если тебе это кажется чем-то странным и пошлым, вспомни статистику, согласно которой, до 12% женщин никогда не ощущали оргазм. А о каком раскрепощении и наслаждении может быть речь, если в постели такие проблемы? Поэтому смело отправляйся в сексшоп хоть сегодня. И не забудь предложить своему партнеру присоединиться к тебе. Такой шопинг еще больше сблизит вас и поможет почувствовать себя увереннее во время интима.

Смотри хорошее порно

Здесь, конечно, есть свои нюансы, но хорошее порно действительно поможет тебе раскрепоститься. Но важно не стремиться, например, повторить все позы или превратить свой второй размер груди в четвертый. Наблюдай за тем, как именно девушки себя ведут и как проявляют свои эмоции во время оргазма. Для мужчины действительно важно видеть и слышать, что тебе с ним хорошо. Тогда он будет стараться еще больше, интересуясь твоими желаниями и предлагая секс-эксперименты. Хотя, в принципе, инициатором можешь выступить и ты. В этом порно тоже хороших помощник и учитель. Кроме того, посмотри, какое белье надевают порно-актрисы и как они делают минет. В этом нет ничего пошлого или стыдливого. Наоборот, ты поймешь, что твое тело способно на большее, а ты заинтересована попробовать что-то новое.

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