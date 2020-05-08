Лицом к лицу: пять поз для самого нежного секса

Есть пять позиций, при которых партнеры будут находиться в положении лицом к лицу. Эти позы сделают секс ярким и нежным одновременно.

Секс бывает разным - иногда хочется страстного и быстрого, а порой нежность и чувственность - самые правильные сценарии. И если с первым помогут секс-игрушки, то вот второго не добиться без эмоционального контакта с партнером.

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Есть пять позиций, при которых партнеры будут находиться в положении лицом к лицу. Эти позы сделают секс ярким и нежным одновременно, передает cosmo.com.ua.

В объятиях

Это не только поза, при которой партнеры будут находиться лицом к лицу. Она идеально подойдет для секса вне кровати. Чтобы воплотить ее в жизнь понадобится кресло (не высокое). Женщина сидит в нем (ближе к краю), а мужчина входит, уперевшись коленками в пол или само кресло (зависит от его роста). Суть позы в том, чтобы лица были на одном уровне.

Миссионерская на новый лад

Все как в классике, только ты сверху. Активных действий особо не будет, но вот зрительный контакт и возможность целовать партнера - именно то, что нужно. Эту позу хорошо использовать в качестве разогрева, чтобы достичь нужного эмоционального контакта.

Конструктор

Партнеры лежат на боку, повернутые лицом друг к другу. Ноги скрестите так, чтобы они сходились, как «пазлы». Чем ближе партнеры, тем глубже мужчина входит в женщину. Более того, все удовольствие зависит от того, насколько синхронно партнеры двигаются. Поэтому эмоциональный контакт получается сам собой.

У него на коленях

Он сидит, поджав ноги под себя. Женщина сверху. Чтобы не упасть и не свалиться в сторону, необходимо держаться друг за друга. Поэтому женщина обнимает партнера за шею, а он пусть держит ее за спину. В таком положении партнеры буквально дышат одним воздухом.

В полуприседе

Эта позиция хороша для нежного старта. Ласки хоть и без проникновения, однако не менее приятны. В таком положении партнеры имеют возможность дотрагиваться друг к другу и видеть при этом эмоции на лице друг друга.