Ученые выяснили, как менструальный цикл влияет на сексуальное влечение женщин

Ученые не обнаружили доказательств того, что преимущества женщины в отношении партнера меняются в течение цикла.

Новое исследование ставит под сомнение представления, как фазы менструального цикла влияют на сексуальное влечение женщин. Оказалось, что от поведения мужчин зависит не так много.

Результаты нового исследования опубликовали в Psychological Science, пишет 24 канал.

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Ранее считалось, что от фазы менструального цикла зависит, какие именно мужчины кажутся женщинам привлекательными. Предполагалось, что определенное поведение мужчин указывает на их генетическую "пригодность".

Для проверки этой гипотезы исследователи из Института психологии Геттингенского университета наблюдали за 157 гетеросексуальными женщинами в возрасте от 18 до 35 лет. Во всех них был регулярный менструальный цикл.

Участницы смотрели видео знакомств мужчин с женщиной, которая была за кадром. В разные фазы цикла, всего четыре раза, они оценивали этих мужчин с точки зрения сексуальной привлекательности для краткосрочных отношений без обязательств.

Исследователи использовали образцы слюны для анализа уровня гормонов и высокочувствительные тесты мочи для подтверждения даты овуляции и периода фертильности (наиболее благоприятного для зачатия).

Влияние менструального цикла на либидо

Авторы не обнаружили доказательств того, что преимущества женщины в отношении партнера меняются в течение цикла. Однако, женщины в период фертильности, по сравнению с другими фазами цикла, воспринимают каждого мужчины привлекательнее.

Также исследователи обнаружили, что мужчины, которые флиртуют, были более привлекательными для краткосрочных сексуальных отношений, но менее интересными для долгосрочных отношений, независимо от фазы цикла или уровня гормонов.

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