Вместе навсегда: 10 ежедневных привычек пар с крепкими отношениями

Эксперты рассказали о привычках мужчин и женщин, которые могут похвастаться долговременными отношениями и крепкими узами брака.

Практически каждая из нас хоть раз умилялась историями о вечной и безграничной любви, рассказанными подругой или подсмотренными в кино.

Оказывается, ты и твой бойфренд вполне можете сделать и свои отношения такими же, если будете придерживаться некоторых простых правил. Они перед тобой, пишет cosmo.com.ua.

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Ложитесь спать вместе. Лечь в постель вместе — не обязательно заниматься сексом каждый день (хотя это было бы здорово). Просто пары, которые остаются вместе навсегда, стараются засыпать вместе, а не по отдельности. Это значит, то ты устоишь перед соблазном посмотреть еще одну серию «Сплетницы», а он перенесет компьютерную баталию с друзьями на другой вечер. К тому же, с наступлением осени, так важно согревать друг друга длинными прохладными ночами.

Развивайте общие интересы. Хорошо, если у него и у тебя есть собственные увлечения, о которых вы не забываете даже находясь в отношениях. Но для крепкой пары важно иметь и общие хобби, а они, как известно, не возникают сами по себе. Можно, например, взять пару пробных совместных уроков по разным видам спорта — от шахмат до скалолазания. Если они не вызовут у вас особого восторга, переходите к другим увлечениям — купите настольную игру или примите решение регулярно путешествовать.

Держитесь за руки. Эта минимальная демонстрация чувств на публике нужна и важна: мало того, что она сигнализирует о комфорте внутри пары, так еще и укрепляет ваши отношения, согласно одному из недавних исследований.

Доверяй и прощай. Постарайся с пониманием относиться к проблемам и сложностям, которые возникают даже в самых образцовых отношениях и прощать бойфренду ошибки. Некоторые девушки боятся, что такой подход разбалует парня и он «сядет на шею», но на самом деле, вы станете меньше ссориться, а он будет проявлять себя преимущественно с лучшей стороны.

Фокусируйся на позитиве. Перестань вылавливать недостатки во внешности и поведении парня, направляй свое внимание на все то хорошее, что он для тебя делает. Это единственный метод изменить мужчину к лучшему, поверь.

Обнимайтесь. Утром, перед уходом на работу, в течение дня, когда вы идете за покупками, вечером, когда смотрите кино — не забывай обнимать парня как можно чаще и дольше. Во-первых, это полезно для здоровья вас обоих, а во-вторых, очень сближает.

Признавайся в любви каждый день. «Доброе утро», «Хорошего дня», «Люблю тебя» - эти простые фразы до неузнаваемости изменят ваши с бойфрендом отношения, если ты будешь произносить их каждый день.

Желай спокойной ночи. Психологи часто советуют не ложиться в постель, не помирившись после ссоры, но мы придерживаемся несколько иного мнения. В некоторых ситуациях выяснение отношений действительно стоит отложить до утра, но это не значит, что нельзя пожелать спокойной ночи. Делай это каждый день вне зависимости от того, как себя чувствуешь — это покажет твоему парню, что ты его любишь даже в те моменты, когда обижена или рассержена.

Интересуйся его успехами. Даже если времени на телефонный разговор нет, можно выкроить минутку и написать ему смс посреди рабочего дня. Спроси, как прошла его важная встреча или просто поинтересуйся его самочувствием — всем нам важно знать, что о нас помнят и любят даже тогда, когда находятся на расстоянии.

Гордись тем, что вы вместе. Посильнее сожми его руку, когда вы идете в супермаркет или тайком ущипни за попу на дне рождения друга — так ты напомнишь парню, что он любим и желанен, что моментально поднимет ему настроение.

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