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Durex: люди стали меньше заниматься сексом из-за карантина

15:55, 01 мая 2020
Отношения
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Секса стало меньше и у пар, проживающих вместе / фото: ua.depositphotos.com

Об этом сообщил руководитель компании Reckitt Benckiser, которая владеет производителем презервативов Durex, пишет BBC.

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Продажи презервативов падают с марта, поскольку у людей стало меньше возможностей проявлять сексуальную активность и знакомиться с новыми партнерами.

Секса стало меньше и у пар, проживающих вместе. Тенденции наблюдаются всюду, где ввели карантин.

Люди предпочитают теперь покупку антисептиков и средств бытовой химии, утверждает он.

Ранее в ООН заявили, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы. Это приведет к прогнозируемым 7 миллионов дополнительных нежелательных беременностей.

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