Где КОК самые популярные и какие имеют неочевидные преимущества - читайте дальше.

Первую контрацептивную таблетку изобрели в 1960 году. Тогда это позволило сознательно принимать решения относительно оптимального времени рождения детей. Сейчас большое количество женщин используют комбинированные оральные контрацептивы (КОК) как для предотвращения незапланированной беременности, так и с некотрацептивных причин.

Предлагаем вам пять фактов относительно комбинированных оральных контрацептивов.

Контрацептивные таблетки – наиболее используемый метод гормональной контрацепции в мире

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – наиболее широко используемый метод гормональной контрацепции в мире. По статистике, их используют более 100 миллионов женщин в мире для защиты от нежелательной беременности, пишет Тһе Village Украина.

Самый высокий показатель в Азии - там 47 миллионов женщин используют оральные контрацептивы, далее Европа – 22 миллиона. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна этим методом контрацепции пользуются 15 миллионов женщин, в Африке – 12 миллионов, а в Северной Америке – 7 миллионов.

КОК обладают рядом неконтрацептивных преимуществ

Кроме надежной защиты от незапланированной беременности, КОК имеют ряд доказанных неконтрацептивных преимуществ. Они уменьшают густую менструальную кровопотерю и боль во время месячных, нормализуют психоэмоциональное состояние перед менструацией и улучшают состояние кожи у женщин с акне.

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Согласно результатам американского исследования, 58% женщин используют этот метод не только для предотвращения беременности, но и для дополнительных неконтрацептивных эффектов. Среди них:

* 31% - для уменьшения боли во время менструаций;

* 28% - для регуляции менструального цикла;

* 14% - для лечения акне.

Современные исследования не подтвердили причинно-следственную связь между приемом КОК и увеличением массы тела

Миф об увеличении массы тела при приеме КОК связан с применением первых несовершенных высокодозированных оральных контрацептивов в прошлом. Колебания массы тела зависит от многих факторов, в том числе от изменения характера питания, физической нагрузки, заболеваний, психологических факторов, образа жизни, гормонального баланса и других. Кроме того, масса тела увеличивается с возрастом независимо от применения любого метода контрацепции.

При приеме современных низкодозированных оральных контрацептивов допустимым является колебание массы тела на 0,5-2 килограмма. Женский гормон эстроген, являющийся в составе КОК, способствует незначительной задержке жидкости в организме. Поэтому масса тела у некоторых женщин может временно меняться из-за задержки жидкости, а не из-за увеличения жирового слоя. Однако некоторые современные КОК содержат компонент, который способствует выведению избыточной жидкости, и могут способствовать уменьшению веса.

В случае сильных колебаний массы тела в течение первых месяцев приема КОК, сообщите об этом своему врачу с целью своевременного определения причины.

КОК не вызывают роста волос на теле и лице

Этот миф, так же как и предыдущий, возник еще на этапе появления первых оральных контрацептивов. Они содержали высокие дозы несовершенных гормонов, что вызывало у некоторых женщин роста волос на лице и теле. И хотя гормоны, входящие в состав современных КОК, существенно усовершенствовали, этот миф все еще пугает некоторых женщин.

Конечно, состояние кожи зависит от гормонального фона или чувствительности к мужским гормонам, которые вырабатывает женский организм в небольшом количестве. Появление акне, сальность кожи, выпадение волос на голове или наоборот его усиленный рост на лице и теле могут сигнализировать о наличии проблемы. Современные оральные контрацептивы не только защищают от незапланированной беременности, но и помогают улучшить состояние кожи и волос. Врач-гинеколог поможет подобрать КОК в каждом индивидуальном случае.

После прекращения приема КОК способность к зачатию восстанавливается

Планировать беременность - нормально, поэтому важно, чтобы контрацептив не имел негативного влияния на способность к зачатию после прекращения его использования. Согласно результатам исследования, проведенного в разных странах Европы, 21% женщин беременеют через 1 месяц после прекращения приема КОК, 47% – через 3 месяца, а 79% – в течение года. То есть эти показатели сопоставимы с наступлением беременности У большинства женщин, которые не использовали гормональные контрацептивы.

Стоит также обратить внимание, что после прекращения приема КОК часто наступает «эффект отмены»: яичники начинают работать в усиленном режиме. Это повышает вероятность беременности в первые месяцы после отмены. Поэтому если вы решили сделать перерыв и не употреблять таблетки, но беременеть не планирует – не забывайте об применении других методов контрацепции.

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Автор: УНИАН