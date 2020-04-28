ООН прогнозирует 7 миллионов незапланированных беременностей из-за карантина

Если карантин затянется, то через год таких беременностей может быть уже 15 миллионов.

В ООН уверены, что из-за карантина за полгода в мире будет зафиксировано около 7 миллионов нежелательных беременностей.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством ОНН, которое занимается работой в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи (UNFPA).

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"Значительные уровни нарушений, связанных с блокировкой в ​​течение 6 месяцев, могут привести к тому, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы. Это приведет к прогнозируемым 7 миллионам дополнительных нежелательных беременностей", - говорится в исследовании.

Если карантин продлится год, то, по прогнозам ООН, 51 миллион женщин не смогут использовать современные контрацептивы, что приведет к 15 миллионам нежелательных беременностей.

Как сообщается, также шесть месяцев ограничений могут привести к дополнительным 31 миллионам случаев гендерного насилия. Только за первые две недели карантина количество звонков на Национальную горячую линию по борьбе с бытовым насилием возросло более чем на 25%.

Как сообщал УНИАН, коронавирус в мире инфицировал уже более 3 миллионов человек и инфекция не утихает. Например, в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии сейчас растет количество инфицированных COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что конец пандемии коронавируса еще не близок.