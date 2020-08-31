Первой в списке идет поза лягушки. Она нравится мужчинам тем, что в ней открывает прекрасный вид на все женское тело и его изгибы.

Названы секс-позы, которые больше всего нравятся мужчинам. Каждая из нх по-своему хороша и приходится по вкусу и женщинам.

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Это одна из самых горячих вариаций «наездницы». Отличается эта поза от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями. То есть, получаются такие себе секс-корточки с раздвинутыми коленями. При этом попа партнерши слегка оттопырена назад. Почему мужчинам так нравится «лягушка»? Поза открывает перед ними прекрасный вид на все женское тело и его изгибы. Партнер видит, как пенис входит во влагалище, что возбуждает и заводит еще больше. Кстати, поза хороша еще и тем, что заменяет 20 минут на беговой дорожке и качает ягодицы. Обязательно возьми ее на вооружение, пишет cosmo.com.ua.

Золотое сечение

Если ты хотя бы раз смотрела порно, точно видела эту позу. Она очень простая, но дарит мужчине невероятные ощущения от максимально глубокого проникновения. Девушка лежит на спине, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Он накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Спойлер: чем быстрее вы будете двигаться, тем быстрее ты получишь оргазм. И мужчина, конечно, тоже. Эту позу можно практиковать и наоборот. Тогда партнер лежит, а девушка, сев на его вытянутую ногу, контролирует сверху процесс. Но вот в этой позе спешка ни к чему. Двигайся медленно и мягко.

Секс-березка

Поза хороша всем! Она подойдет и для утренней близости в постели, и для горячих ласк перед сном на полу, и для быстрого секса на столе. Ты в любом случае лежишь, вытянув ноги вверх и крепко сжав их вместе. А мужчина медленно входит, либо сидя на коленях, либо стоя. Главное преимущество позы — из-за интенсивной стимуляции оба партнера наслаждаются невероятными ощущениями от каждого проникновения. Но это еще не все, что можно испытать в таком положении. Перекрести ноги в этой позе — и увидишь, как твой мужчина стонет от малейшего движения. А когда захочешь насладиться процессом еще больше, раздвинь ноги и положи партнеру на плечи. Теперь ты тоже будешь вздрагивать от всех прикосновений.

Стоя с поднятой ногой

Некоторые мужчины говорят, что эта поза похожа на миссионерскую, но в вертикальном положении. Действительно, так вы с партнером чувствуете друг друга телами, поддерживаете зрительный контакт и получаете оргазм быстрее, чем лежа. Круто? Но можно пойти еще дальше — обними ногами бедра мужчины и обхвати руками его шею.

Миссионерская

Да, не все мужчины хорошо относятся к старой доброй классике, но мы были обязаны включить эту позу в список. Во-первых, ее обожают девушки, и у партнеров не всегда есть возможность бунтовать за другие гимнастические секс-трюки. Во-вторых, как бы мужчины ни вертели носом, время от времени хотят быть запредельно близко к телу партнерши. А что может обеспечить такой тесный контакт как не миссионерская поза? К тому же, ее легко разнообразить. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.

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Автор: УНИАН