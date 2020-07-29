Названы топ-10 главных эрогенных зон мужчины
Когда речь идет о самых чувствительных точках на теле мужчины, все думают об этом - что, естественно, не лишено логики. Тем не менее, недавнее исследование, в котором приняли участие 6000 представителей сильного пола, несколько опровергает утверждение о том, что член - всему голова.
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Исследователь Виктория Милан опросила 6000 тыс. мужчин из разных точек мира (Австралия, Бельгия, Франция, Чехия, Южная Африка, Греция, Испания). Оказалось, что 72% хотели бы, чтобы инициатором секса выступала девушка и первой начинала прелюдию, 42% назвали прикосновения к нужным местам — одним из самых главных сексуальных триггеров, пишет cosmo.com.ua.
А топ-10 самых чувствительных мест на их теле выглядит следующим образом:
10. Нижняя часть живота
9. Задняя поверхность коленей
8. Ступни
7. Веки
6. Шея
5. Ягодицы
4. Внутренняя часть бедра
3. Гениталии
2. Уши
1. Подбородок
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