Названы топ-10 главных эрогенных зон мужчины

Оказалось, что 72% хотели бы, чтобы инициатором секса выступала девушка и первой начинала прелюдию.

Когда речь идет о самых чувствительных точках на теле мужчины, все думают об этом - что, естественно, не лишено логики. Тем не менее, недавнее исследование, в котором приняли участие 6000 представителей сильного пола, несколько опровергает утверждение о том, что член - всему голова.

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Исследователь Виктория Милан опросила 6000 тыс. мужчин из разных точек мира (Австралия, Бельгия, Франция, Чехия, Южная Африка, Греция, Испания). Оказалось, что 72% хотели бы, чтобы инициатором секса выступала девушка и первой начинала прелюдию, 42% назвали прикосновения к нужным местам — одним из самых главных сексуальных триггеров, пишет cosmo.com.ua.

А топ-10 самых чувствительных мест на их теле выглядит следующим образом:

10. Нижняя часть живота

9. Задняя поверхность коленей

8. Ступни

7. Веки

6. Шея

5. Ягодицы

4. Внутренняя часть бедра

3. Гениталии

2. Уши

1. Подбородок

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